Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu

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Dizide kadroya dahil olan oyuncu, Altınkıran ailesinin hırslı ve hesapçı üyelerinden Tayfun Altınkıran karakterini canlandıracak. Yıllardır aile içinde hak ettiğine inandığı konuma ulaşmayı bekleyen Tayfun'un, Süreyya Altınkıran ile yaşayacağı güç mücadelesi dizinin hikayesinde önemli bir yer alacak.