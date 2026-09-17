Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu
'Çakallarla Dans' serisindeki karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, 'Centilmen' dizisinin kadrosuna dahil oldu.
'Centilmen' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'in başrollerini paylaştığı dizide, Altınkıran ailesinin üyelerinden Tayfun karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu.
Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Mustafa Becit'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin hikayesi, Altınkıran Holding'deki iktidar mücadelesi etrafında şekilleniyor. Vahide Perçin'in Süreyya Altınkıran karakterini canlandırdığı yapımda aile içindeki güç dengeleri de hikayenin önemli unsurları arasında yer alıyor.
Dizide kadroya dahil olan oyuncu, Altınkıran ailesinin hırslı ve hesapçı üyelerinden Tayfun Altınkıran karakterini canlandıracak. Yıllardır aile içinde hak ettiğine inandığı konuma ulaşmayı bekleyen Tayfun'un, Süreyya Altınkıran ile yaşayacağı güç mücadelesi dizinin hikayesinde önemli bir yer alacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Centilmen' dizisinde Tayfun Altınkıran karakterini, 'Çakallarla Dans' film serisinde Köfte Necmi karakteriyle tanınan Timur Acar canlandıracak.
Timur Acar'ın kariyerinde 'Akasya Durağı', 'Kertenkele', 'Söz', 'Oğlum', 'Şahane Hayatım' ve 'Barbaros Hayreddin' gibi yapımlar bulunuyor.
Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Centilmen'in oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Kaan Miraç Sezen, İlsu Demirci, Selen Öztürk, Ulvi Kahyaoğlu, Yasemin Baştan ve Timur Acar yer alıyor.