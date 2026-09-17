Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu

Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu

'Çakallarla Dans' serisindeki karakteriyle tanınan ünlü oyuncu, 'Centilmen' dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu - Fotoğraf: 1
1 6

'Centilmen' dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıldı. Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'in başrollerini paylaştığı dizide, Altınkıran ailesinin üyelerinden Tayfun karakterine hayat verecek oyuncu belli oldu.

Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu - Fotoğraf: 2
2 6

Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği, Mustafa Becit'in senaryosunu kaleme aldığı dizinin hikayesi, Altınkıran Holding'deki iktidar mücadelesi etrafında şekilleniyor. Vahide Perçin'in Süreyya Altınkıran karakterini canlandırdığı yapımda aile içindeki güç dengeleri de hikayenin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu - Fotoğraf: 3
3 6

Dizide kadroya dahil olan oyuncu, Altınkıran ailesinin hırslı ve hesapçı üyelerinden Tayfun Altınkıran karakterini canlandıracak. Yıllardır aile içinde hak ettiğine inandığı konuma ulaşmayı bekleyen Tayfun'un, Süreyya Altınkıran ile yaşayacağı güç mücadelesi dizinin hikayesinde önemli bir yer alacak.

Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu - Fotoğraf: 4
4 6

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Centilmen' dizisinde Tayfun Altınkıran karakterini, 'Çakallarla Dans' film serisinde Köfte Necmi karakteriyle tanınan Timur Acar canlandıracak.

Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu - Fotoğraf: 5
5 6

Timur Acar'ın kariyerinde 'Akasya Durağı', 'Kertenkele', 'Söz', 'Oğlum', 'Şahane Hayatım' ve 'Barbaros Hayreddin' gibi yapımlar bulunuyor.

Çakallarla Dans'ın yıldız ismiydi: Yeni adresi belli oldu - Fotoğraf: 6
6 6

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği 'Centilmen'in oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Kaan Miraç Sezen, İlsu Demirci, Selen Öztürk, Ulvi Kahyaoğlu, Yasemin Baştan ve Timur Acar yer alıyor.

Dizi Oyuncu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro