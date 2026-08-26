Burcu Biricik ile Burak Dakak partner oldu: Harabe başlamadan ortaya çıktı
Burcu Biricik ile Burak Dakak, gerçek olaylardan esinlenen “Harabe” filminde başrolleri paylaşacak. Çekimler başlamadan başrolleri ortaya çıkan film, farklı hayatların İstanbul’da beklenmedik şekilde kesişen hikayesini anlatacak.
Ünlü oyuncu Burcu Biricik ile Burak Dakak, yeni bir filmde başrolü paylaşmaya hazırlanıyor. Gerçek olaylardan esinlenen “Harabe” isimli film, çekimlere başlamadan oyuncu kadrosuyla gündeme geldi.
Yönetmen ve senarist Senem Bay’ın kaleme aldığı “Harabe”, İstanbul’da yolları beklenmedik şekilde kesişen üç yabancının hikayesini beyazperdeye taşıyacak.
Filmin başrollerinde Burcu Biricik ve Burak Dakak yer alacak. Biricik, oyunculuğunun yanı sıra projede yardımcı yapımcı olarak da görev üstlenecek.
Senem Bay’ın ilk uzun metraj filmi olan “Harabe”, gerçek olaylardan esinlenerek hazırlandı. Filmde farklı ailelerden, kültürlerden ve inançlardan gelen üç karakterin hayatlarının beklenmedik bir karşılaşmayla birbirine bağlanması anlatılıyor.
Burcu Biricik’in canlandıracağı Selin, kendi yolunu bulmaya çalışan bir kadın olarak hikayenin merkezinde yer alırken, Burak Dakak’ın hayat vereceği Fatih ise oyuncu olma hayalinin peşinden gidiyor. Hikayenin üçüncü önemli karakteri Ahmed ise babasına kavuşmaya çalışan mülteci bir çocuk.
Üç farklı hayatın kesişmesini konu alan yapım, karakterleri hayalleriyle sorumlulukları arasında zorlu seçimler yapmaya zorlayacak. Filmin merkezindeki soru ise dikkat çekiyor: “Hayallerine ulaşmak için ne kadar ileri gidebilirsin?”
“Harabe”, henüz geliştirme aşamasındayken uluslararası sinema çevrelerinin de ilgisini çekti. Film, 2022 yılında Fransa merkezli Films Femmes Méditerranée tarafından düzenlenen ve Akdeniz coğrafyasından kadın sinemacıların projelerini bir araya getiren “10 Women’s Cinema Selection” seçkisine kabul edilmişti.
Yapımcılığını Nida Karabol, Semih Hakyemez ve Senem Bay’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Türk sinemasından önemli isimlerin yanı sıra Orta Doğu’dan oyuncuların da yer alması planlanıyor.