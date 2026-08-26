Burcu Biricik ile Burak Dakak partner oldu: Harabe başlamadan ortaya çıktı

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Burcu Biricik’in canlandıracağı Selin, kendi yolunu bulmaya çalışan bir kadın olarak hikayenin merkezinde yer alırken, Burak Dakak’ın hayat vereceği Fatih ise oyuncu olma hayalinin peşinden gidiyor. Hikayenin üçüncü önemli karakteri Ahmed ise babasına kavuşmaya çalışan mülteci bir çocuk.