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Halk TV Magazin Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın"

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın"

Burak Özçivit, kız kardeşinin düğününe katılmamasının ardından sosyal medyada yapılan yorumlara dayanamadı. Sessizliğini bozan ünlü oyuncu, "Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" diyerek tepki gösterdi.

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Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 1
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kız kardeşi Burçun Özçivit, Hasan Sağdıç ile Bafra’da düzenlenen törenle nikah masasına oturdu. Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’in düğünde yer almaması gündem olurken, ünlü oyuncu ailesine yönelik yorumların ardından sessizliğini bozdu.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 2
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Burçun Özçivit ile Hasan Sağdıç’ın nikah töreninde Burak Özçivit’in bulunmaması dikkat çekti. Ünlü oyuncunun babası Bülent Özçivit, oğlunun Adana’da çekimde olduğu için düğüne katılamadığını söyledi.

Burçun Özçivit ise “Kalbi bizimle gelemedi, görüntülü konuştuk” ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 3
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Burak Özçivit’in yanı sıra Fahriye Evcen’in de düğünde bulunmaması sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan tartışmaların ardından Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve ailesine yönelik yorumlara tepki gösterdi.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 4
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özçivit, yeni evlenen kardeşi ve eşi üzerinden yapılan yorumlara anlam veremediğini belirtti.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 5
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Ünlü oyuncu açıklamasında, “Biz bütün aile mutluyken niye yeni evlenen bir çifti bu kadar mutsuz ediyorsunuz? Onlar bizim ailemiz, canımız. Kime, niye bu kadar saldırıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 6
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Ailesi hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özçivit, “Uydurduğunuz hikayeler ve saçma yorumları gidin kendi hayatlarınıza yapın” dedi.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 7
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Özçivit, açıklamasının sonunda ise “Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın!” ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Burak Özçivit o yorumlara dayanamadı! 'Bizi ve bütün ailemizi rahat bırakın" - Fotoğraf: 8
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İşte o paylaşım:

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