Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti
Tatil için bu kez yurt dışını tercih eden ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, rotayı Bodrum'dan Yunanistan'a çevirdi. Saçlarını kısaltarak imaj değişikliğine giden oyuncunun son hali dikkat çekti.
Bodrum tatilinin ardından yurt dışına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, bu kez rotasını Yunanistan’ın popüler tatil destinasyonlarından Mikonos’a çevirdi. Yaz sezonunu tatil yaparak geçiren ünü oyuncu, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Mikonos Adası’nda güneş ve denizin tadını çıkaran Nilsu Berfin Aktaş'ın tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Siyah ağırlıklı desenli bikinisiyle havuz başında objektif karşısına geçen Aktaş, paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
Paylaşımlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri de ünlü oyuncunun imajındaki değişim oldu. Saçlarını kısalttığı görülen Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni tarzı, takipçileri tarafından beğenildi.
Öte yandan ünlü oyuncunun daha önce katıldığı bir programda eski ilişkisine dair yaptığı açıklama da gündem oldu.
Aktaş, 2024 yılında ilişki yaşayıp ayrıldığı rapçi Blok3 hakkında, “O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim” ifadelerini kullanmıştı.