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Halk TV Magazin Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti

Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti

Tatil için bu kez yurt dışını tercih eden ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, rotayı Bodrum'dan Yunanistan'a çevirdi. Saçlarını kısaltarak imaj değişikliğine giden oyuncunun son hali dikkat çekti.

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Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti - Fotoğraf: 1
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Bodrum tatilinin ardından yurt dışına çıkan Nilsu Berfin Aktaş, bu kez rotasını Yunanistan’ın popüler tatil destinasyonlarından Mikonos’a çevirdi. Yaz sezonunu tatil yaparak geçiren ünü oyuncu, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti - Fotoğraf: 2
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Mikonos Adası’nda güneş ve denizin tadını çıkaran Nilsu Berfin Aktaş'ın tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti - Fotoğraf: 3
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Siyah ağırlıklı desenli bikinisiyle havuz başında objektif karşısına geçen Aktaş, paylaşımlarıyla takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti - Fotoğraf: 4
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Paylaşımlarda en çok dikkat çeken detaylardan biri de ünlü oyuncunun imajındaki değişim oldu. Saçlarını kısalttığı görülen Nilsu Berfin Aktaş’ın yeni tarzı, takipçileri tarafından beğenildi.

Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti - Fotoğraf: 5
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Öte yandan ünlü oyuncunun daha önce katıldığı bir programda eski ilişkisine dair yaptığı açıklama da gündem oldu.

Bodrum yetmedi rotayı yurt dışına çevirdi! Ünlü oyuncunun son hali dikkat çekti - Fotoğraf: 6
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Aktaş, 2024 yılında ilişki yaşayıp ayrıldığı rapçi Blok3 hakkında, “O şarkılar bana yazılmadı. Çünkü ben o kadar acımasız değildim” ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Tatil Yunanistan
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