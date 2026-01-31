“Blok3” sahne adıyla tanınan rap şarkıcısı ve söz yazarı Hakan Aydın, İstanbul’da gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında polis ekiplerince yakalandı. Olay, Trafik Polisleri’nin rutin uygulaması sırasında yaşandı.

1.40 PROMİL ALKOL ÇIKTI

Denetim noktasında durdurulan Hakan Aydın’ın ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine yapılan alkol kontrolünde, genç şarkıcıda 1.40 promil alkol tespit edildi. Sabah'ın haberine göre, Yasal sınırın oldukça üzerinde çıkan alkol oranı nedeniyle Aydın’ın kullandığı araç trafikten men edildi.

24 yaşındaki rapçi, işlemlerin tamamlanması için Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Burada hakkında idari ve adli süreç başlatıldığı öğrenildi.

İddialara göre Hakan Aydın’a, “ehliyetsiz araç kullanmak” suçundan 23 bin 437 TL, “alkollü araç kullanmak” gerekçesiyle ise 11 bin 629 TL olmak üzere toplamda yüksek tutarda idari para cezası kesildi.

Öte yandan rapçi hakkında, “trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” suçlamasıyla adli işlem başlatılacağı belirtildi. Olayla ilgili resmi makamların incelemesi sürerken, yaşanan gelişme sanatçının hayranları ve sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş yankı uyandırdı.