Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalı adını değiştirdi.

Türkiye'de yayın hayatını sürdüren bir televizyon kanalı adını değiştirdi.
Televizyon kanalı teve 2, ismini tv2 yaptı.

Bir televizyon kanalının ismi değişti… Kapatıldı sanıldı, eski adına geri döndü! - Resim : 1

Medyaradar'daki habere göre; Kanal yönetimi tarafından alınan kararla birlikte, izleyiciler gece saatleri itibarıyla yeni logoyla karşılaştı.

TEVE 2 OLDU TV2

Kanal yayın hayatına 2012 yılında başlamış, TNT kanalının yayın haklarını alarak tv2 adıyla ekranlara gelmişti.
10 Ekim 2016'da adını teve 2 yapan kanal, 10 yıl sonra bu kez de tv2 oldu.

Bir televizyon kanalının ismi değişti… Kapatıldı sanıldı, eski adına geri döndü! - Resim : 2
Değişim, 31 Aralık 2025'i 1 Ocak 2026'ya bağlayan gece gerçekleşti.
Yeni yıla girildiği saat 00.00'da teve 2 logosu gitti, yerine tv2 logosu geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

