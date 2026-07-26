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Halk TV Magazin Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu

Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak aşkı, Datça tatilinde devam ediyor. Ünlü çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 1
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Bir süredir birlikte olan oyuncular Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz tatilini Datça'da geçiriyor.

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 2
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Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışarak yakınlaşan çift, tatilden paylaştıkları yeni karelerle sosyal medyada gündem oldu.

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 3
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Sezonun yorgunluğunu Datça'da atan ikili, tatilleri boyunca hem denizin hem de doğanın tadını çıkarıyor.

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 4
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Su sporlarına ilgi duyan Sarp Levendoğlu, uçurtma sörfü yaparken objektiflere yansıyan anlarını da takipçileriyle paylaştı.

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 5
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Tatil boyunca romantik anlar yaşayan çiftin samimi görüntüleri dikkat çekti. Levendoğlu'nun paylaştığı romantik kareler, sosyal medyada ilgi gördü.

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 6
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Datça'da geçirdikleri keyifli tatil, çiftin ilişkisini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu - Fotoğraf: 7
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"Arka Sokaklar" setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift, ilişkilerini Haziran 2026'da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etmişlerdi.

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