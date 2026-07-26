Halk TV Magazin Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu

Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak aşkı, Datça tatilinde devam ediyor. Ünlü çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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