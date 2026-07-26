Arka Sokaklar setinde başlayan aşk Datça'da devam ediyor: Romantik kareleri olay oldu
Arka Sokaklar dizisinin setinde başlayan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak aşkı, Datça tatilinde devam ediyor. Ünlü çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bir süredir birlikte olan oyuncular Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak, yaz tatilini Datça'da geçiriyor.
Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışarak yakınlaşan çift, tatilden paylaştıkları yeni karelerle sosyal medyada gündem oldu.
Sezonun yorgunluğunu Datça'da atan ikili, tatilleri boyunca hem denizin hem de doğanın tadını çıkarıyor.
Su sporlarına ilgi duyan Sarp Levendoğlu, uçurtma sörfü yaparken objektiflere yansıyan anlarını da takipçileriyle paylaştı.
Tatil boyunca romantik anlar yaşayan çiftin samimi görüntüleri dikkat çekti. Levendoğlu'nun paylaştığı romantik kareler, sosyal medyada ilgi gördü.
Datça'da geçirdikleri keyifli tatil, çiftin ilişkisini gözler önüne serdi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı tatil fotoğrafları, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"Arka Sokaklar" setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift, ilişkilerini Haziran 2026'da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etmişlerdi.