Arap popunun efsanesi Türkiye'ye geliyor: Tarih belli oldu

Yayınlanma:
Arap pop müziğinin efsane ismi Mısırlı şarkıcı Amr Diab, ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor.

Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, ilk kez Türkiye'deki sevenleriyle buluşacak.

Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Mısırlı şarkıcı Amr Diab, 2 Ağustos'ta İstanbul'da konser verecek.

World Music Awards'ta "En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı" ödülünü birden fazla kez kazanan ilk Arap sanatçı olarak müzik tarihine geçen Diab, Arap müziğinin modernleşme sürecinin güçlü simgelerinden biri olarak tanınıyor.

BİLETLER NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Konserin biletleri 10 Şubat itibarıyla internet siteleri üzerinden satışa sunulacak.

2005 yılında çıkardığı Kammel Kalamak albümü ile kariyerinde zirveyi yaşayan Amr Diab, tüm Arap ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Kanada, ABD ve Avrupa'da da konserler verdi.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

