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Öte yandan Saraçoğlu’nun iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı ilişki de magazin gündemindeki yerini koruyor. Çiftin daha önce İspanya tatilinde birlikte görüntülenmesi, ilişkilerini gözler önüne sermişti. Son olarak Bebek’te görüntülenen Saraçoğlu da ilişkiyi doğrulamıştı.