Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı
A.B.İ. dizisinden ayrılığı gündem olan Afra Saraçoğlu, olaylı sürecin ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu, sezon yorgunluğunu deniz ve güneşin tadını çıkararak attı.
Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinden ayrılığıyla gündem olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.
Olaylı ayrılık iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun sezon yorgunluğunu dinlenerek atmayı tercih ettiği görüldü.
Tatil konumunu paylaşmayan Saraçoğlu, tatilinde gün boyunca denizin ve güneşin keyfini sürdü. Siyah bikini tercih eden ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.
Afra Saraçoğlu, tatilinden kesitleri kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi görürken, oyuncunun enerjik halleri beğeni topladı.
Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Tatil karelerine 12 saatte yaklaşık 500 bin beğeni geldi.
Öte yandan Saraçoğlu’nun iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı ilişki de magazin gündemindeki yerini koruyor. Çiftin daha önce İspanya tatilinde birlikte görüntülenmesi, ilişkilerini gözler önüne sermişti. Son olarak Bebek’te görüntülenen Saraçoğlu da ilişkiyi doğrulamıştı.