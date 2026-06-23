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Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı

A.B.İ. dizisinden ayrılığı gündem olan Afra Saraçoğlu, olaylı sürecin ardından tatile çıktı. Ünlü oyuncu, sezon yorgunluğunu deniz ve güneşin tadını çıkararak attı.

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Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı - Fotoğraf: 1
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Kenan İmirzalıoğlu ile başrolünde yer aldığı A.B.İ. dizisinden ayrılığıyla gündem olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı - Fotoğraf: 2
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Olaylı ayrılık iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncunun sezon yorgunluğunu dinlenerek atmayı tercih ettiği görüldü.

Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı - Fotoğraf: 3
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Tatil konumunu paylaşmayan Saraçoğlu, tatilinde gün boyunca denizin ve güneşin keyfini sürdü. Siyah bikini tercih eden ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı - Fotoğraf: 4
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Afra Saraçoğlu, tatilinden kesitleri kendi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi görürken, oyuncunun enerjik halleri beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı - Fotoğraf: 5
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Ünlü oyuncunun hayranları paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Tatil karelerine 12 saatte yaklaşık 500 bin beğeni geldi.

Afra Saraçoğlu olaylı ayrılığın ardından soluğu orada aldı - Fotoğraf: 6
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Öte yandan Saraçoğlu’nun iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile yaşadığı ilişki de magazin gündemindeki yerini koruyor. Çiftin daha önce İspanya tatilinde birlikte görüntülenmesi, ilişkilerini gözler önüne sermişti. Son olarak Bebek’te görüntülenen Saraçoğlu da ilişkiyi doğrulamıştı.

Afra Saraçoğlu Oyuncu Tatil
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