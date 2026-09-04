33 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti: Çocuk yaşta şöhreti yakalamıştı
Disney yapımlarıyla çocuk yaşta şöhreti yakalayan Carla Jeffery’den acı haber geldi. Zombies ve Shake It Up gibi projelerde rol alan oyuncu, 33 yaşında hayatını kaybetti.
Disney yapımlarındaki rolleriyle tanınan oyuncu Carla Jeffery, 33 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle “Zombies” serisinde canlandırdığı Bree karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncunun ölüm haberini menajerlik ajansı duyurdu.
Shake It Up dizisinde Zendaya ile de rol alan Jeffery'nin ölümünün ardından hayranları ve meslektaşları sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaştı. Ancak genç oyuncunun ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Menajerlik ajansı tarafından yapılan açıklamada, Jeffery'nin 20 yılı aşkın süredir ajansın ailesinin bir parçası olduğu belirtilerek, oyuncunun çocuk yaşta başlayan kariyerinin gelişimine tanıklık etmenin büyük bir ayrıcalık olduğu ifade edildi.
10 Temmuz 1993'te Teksas'ta dünyaya gelen Carla Jeffery, oyunculuk kariyerine henüz 12 yaşındayken adım attı.
İlk olarak 2006 yılında “Phat Girlz” filminde rol alan Jeffery, ilerleyen yıllarda “Curb Your Enthusiasm”, “iCarly”, “Southland” ve “American Vandal” gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Jeffery'nin kariyerindeki en bilinen rollerinden biri ise 2018 yılında başlayan “” serisindeki Bree karakteri oldu.
Başrol karakterin en yakın arkadaşlarından biri olan amigo kız Bree'yi canlandıran oyuncu, “Zombies 2” ve “Zombies 3” filmlerinde de aynı karaktere hayat verdi. Jeffery ayrıca 2024 yılında yayınlanan “Zombies: The Re-Animated Series” yapımında da Bree karakterini seslendirdi.
Oyuncunun son projesi 2025 yılında yayınlanan “Asanté” adlı podcast serisi oldu. Jeffery, yapımda Tiara karakterine sesiyle hayat verdi.