33 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti: Çocuk yaşta şöhreti yakalamıştı

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Jeffery'nin kariyerindeki en bilinen rollerinden biri ise 2018 yılında başlayan “” serisindeki Bree karakteri oldu.

Başrol karakterin en yakın arkadaşlarından biri olan amigo kız Bree'yi canlandıran oyuncu, “Zombies 2” ve “Zombies 3” filmlerinde de aynı karaktere hayat verdi. Jeffery ayrıca 2024 yılında yayınlanan “Zombies: The Re-Animated Series” yapımında da Bree karakterini seslendirdi.