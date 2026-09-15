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Halk TV Magazin 2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu

78. Emmy Ödülleri, Los Angeles'ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Geceye drama dalında fırtınalar estiren "The Pitt" ve komedi kategorisinde rekorları altüst eden "Widow’s Bay" damga vurdu.

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Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 78. Emmy Ödülleri, Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

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Ünlü oyuncu Mariska Hargitay'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede, televizyon ekranlarının en iyileri ödüllendirilirken ödüllere "The Pitt" ve "Widow's Bay" damgasını vurdu.

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Drama dalında Noah Wyle başrollü "The Pitt", "En İyi Drama Dizisi" seçilirken, gecenin en büyük sürprizi ve rekoru komedi kategorisinde yaşandı.

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"Widow's Bay", "En İyi Komedi Dizisi" dahil olmak üzere komedi dallarını adeta silip süpürdü.

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Dizinin başrolü Matthew Rhys, hem bu dizideki rolüyle hem de mini dizi The Beast in Me ile aynı gecede komedi ve mini dizi dalında "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanarak Emmy tarihine geçti.

İşte ödül töreninin öne çıkan tüm kazananları:

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Drama Kategorisi

En İyi Dizi: The Pitt
En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)
En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tom Pelphrey (Task)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney (The Diplomat)

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu - Fotoğraf: 7
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Komedi Kategorisi

En İyi Dizi: Widow's Bay
En İyi Erkek Oyuncu: Matthew Rhys (Widow's Bay)
En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart (Hacks)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stephen Root (Widow's Bay)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate O'Flynn (Widow's Bay)

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu - Fotoğraf: 8
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Mini Dizi Kategorisi

En İyi Mini Dizi: DTF St. Louis
En İyi Erkek Oyuncu: Matthew Rhys (The Beast in Me)
En İyi Kadın Oyuncu: Sally Field (Remarkably Bright Creatures)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: David Harbour (DTF St. Louis)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Linda Cardellini (DTF St. Louis)

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu - Fotoğraf: 9
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