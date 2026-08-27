18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar
Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Tarihi zaferin ardından Fenerbahçeli ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, sahasında 1-1 berabere kaldığı Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.
Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyeti büyük sevinç yaratırken, sarı-lacivertli takımı destekleyen ünlü isimler de karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.
İşte ünlülerin paylaşımları:
Alişan: Ohhh be ooohhh beeee ohhhhhh beeeeeeee Tebrikler Fenerbahçem Şampiyonlar Lig’ine yakıştık beee ooohhh beeeeeee
Pelin Akil: Ait olduğumuz yerdeyiz
Gökhan Özoğuz
Oğuzhan Koç: Sevdik seni her şeyden çok
Furkan Kızılay: Tebrikler Fenerbahçem
Merve Özbey: Tebrikler Fenerbahçem
Derya Uluğ: Fenerbahçem
Uraz Kaygılaroğlu
Eser Yenenler
İlker Kaleli: Sonuna kadar...
Barış Kılıç: Ohh bee