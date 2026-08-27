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Halk TV Magazin 18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar

Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katıldı. Tarihi zaferin ardından Fenerbahçeli ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini gösterdi.

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18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 1
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, sahasında 1-1 berabere kaldığı Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 2
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Fenerbahçe'nin deplasmandaki galibiyeti büyük sevinç yaratırken, sarı-lacivertli takımı destekleyen ünlü isimler de karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaptı.

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 3
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İşte ünlülerin paylaşımları:

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 4
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Alişan: Ohhh be ooohhh beeee ohhhhhh beeeeeeee Tebrikler Fenerbahçem Şampiyonlar Lig’ine yakıştık beee ooohhh beeeeeee

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 5
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Pelin Akil: Ait olduğumuz yerdeyiz

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 6
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Gökhan Özoğuz

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 7
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Oğuzhan Koç: Sevdik seni her şeyden çok

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 8
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Furkan Kızılay: Tebrikler Fenerbahçem

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 9
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Merve Özbey: Tebrikler Fenerbahçem

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 10
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Derya Uluğ: Fenerbahçem

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 11
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Uraz Kaygılaroğlu

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 12
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Eser Yenenler

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 13
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İlker Kaleli: Sonuna kadar...

18 yıllık hasret sona erdi! Fenerbahçeli ünlülerden peş peşe paylaşımlar - Fotoğraf: 14
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Barış Kılıç: Ohh bee

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi
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