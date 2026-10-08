100 milyon dolarlık davada karar çıktı: Mahkemeden Diddy'e kötü haber!
Fuhuş suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi ve yapımcı Sean Diddy Combs'ın NBCUniversal'a karşı açtığı 100 milyon dolarlık dava sonuçlandı. Mahkeme Diddy'nin talebini reddederken, yaklaşık 500 bin dolar ödemesine karar verdi.
Amerikalı rapçi ve yapımcı Sean 'Diddy' Combs'ın, hakkında hazırlanan Diddy: The Making of a Bad Boy adlı belgesel nedeniyle NBCUniversal'a açtığı davada karar çıktı. Combs'ın 100 milyon dolarlık tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Combs, 2025'in başlarında açtığı davada belgeselin kendisine yönelik iftira niteliğinde olduğunu savundu. Belgeselde kendisi hakkında gerçeğe aykırı iddialar ortaya atıldığını öne sürdü.
Davayı kaybeden Diddy için mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. NBCUniversal'ın yaklaşık 1 milyon dolarlık hukuki masraf talebinin ardından Combs'ın 477 bin 700,50 dolar ödeme yapmasına hükmedildi.
Yargıç Phaedra F. Perry-Bond, NBCUniversal'ın talep ettiği yaklaşık 1 milyon dolarlık avukatlık ücretinin tamamını kabul etmedi. Mahkeme, ücretlerin önemli bir bölümünü aşırı ve makul olmayan miktarlar olarak değerlendirerek talebi 512 bin dolardan fazla düşürdü.
Diddy: The Making of a Bad Boy belgeselinde, Combs'ı cinsel taciz ve kötüye kullanımla suçlayan kişilerin yanı sıra eski çalışma arkadaşlarıyla yapılan röportajlara yer verilmişti.
Combs, New York'ta görülen davada fuhuş amacıyla insan taşımaktan iki ayrı suçtan hüküm giymişti. 50 ay hapis cezasına çarptırılan Combs, halen New Jersey'deki FCI Fort Dix federal cezaevinde bulunuyor. Combs'ın tahliye tarihi de yakın zamanda yeniden değiştirildi. Daha önce 2028'in ocak ayına çekilen tahliye tarihi, son olarak mart 2028'e ertelendi.