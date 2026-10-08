100 milyon dolarlık davada karar çıktı: Mahkemeden Diddy'e kötü haber!

4 6

Yargıç Phaedra F. Perry-Bond, NBCUniversal'ın talep ettiği yaklaşık 1 milyon dolarlık avukatlık ücretinin tamamını kabul etmedi. Mahkeme, ücretlerin önemli bir bölümünü aşırı ve makul olmayan miktarlar olarak değerlendirerek talebi 512 bin dolardan fazla düşürdü.