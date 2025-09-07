Venedik Film Festivali'nde 'Özgür Filistin' vurgusu: Hind Receb'in Sesi'ne Jüri Büyük Ödülü

27 Ağustos'ta başlayan dünyanın en eski sinema festivali kabul edilen Uluslarası Film Festivali, cuma gecesi düzenlenen törenle sona erdi.

VENEDİK FİLM FESTİVALİ SONA ERDİ

İtalya'nın Venedik kentinin Lido Yarımadası'nda düzenlenen 82. Uluslararası Film Festivali'nin son günüde en iyi erkek oyuncu ödülüne "La grazia" isimli filmde gösterdiği performansla usta oyuncu Toni Servillo layık görülüldü.

Toni Servillo

Fesitvalde en iyi kadın oyuncu ödülünü ise "The Sun Rises On Us All" filmindeki rolüyle Çinli aktris Xin Zhilei kazandı.

En iyi yönetmene verilen "Gümüş Aslan" ödülüne de "The Smashing Machine" filminin ABD'li yönetmeni Benny Safdie layık görüldü.

Xin Zhilei

En iyi senaryo ödülü ise "At Work" filminin senaristleri Valerie Donzelli ve Gilles Marchand’a verildi.

HİND RECEB'İN SESİNE JÜRİ BÜYÜK ÖDÜLÜ

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen festivalde "Gümüş Aslan Jüri Büyük Ödülü"nü, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Receb'in hikayesinin anlatıldığı "The Voice of Hind Rajab (Hind Receb'in Sesi)" filmi kazandı.

Festivalde 23 dakika boyunca alkışlanan "Hind Receb'in Sesi" filminin Tunuslu yönetmeni Kaouther Ben Hania, yaptığı konuşmada, bu ödülü Filistin Kızılay'ına ve Gazze'de hayat kurtaranlara adadığını söyledi.

FESTİVALDE 'ÖZGÜR FİLİSTİN' VURGUSU

Hania, Hind Receb'in Sesi filminin, Gazze'nin sesi, tüm dünyaya yardım çağrısı olduğunu, ancak buna kimsenin cevap vermediğini kaydetti.

Hind'in sesinin, hesap sorulana, adalet yerini bulana kadar yankılanmaya devam edeceğini dile getiren Hania, "Bu, trajik bir şekilde ceza verilmeyen suçlu İsrail rejiminin uyguladığı soykırıma maruz kalan bütün halkın hikayesidir." diye konuştu.

Hania, Hind Receb'in annesi ile kız kardeşinin halen Gazze'de olduğunu hatırlatarak, her gün aynı korku, açlık ve bombardıman altında kaldığını söyledi.

Tunuslu yönetmen, "Onların hayatta kalması bir hayır meselesi değil, bu bir adalet, insanlık meselesidir, dünyanın onlara borçlu olduğu asgari sorumluluktur." şeklinde konuştu.

Hania, bu filmin savaşı durdurmaya yardımcı olmasını dilediğini belirtti ve "Özgür Filistin" ifadesiyle konuşmasını tamamladı.

"The Ivy" filmiyle Orizzonti En İyi Senaryo ödülüne layık görülen Ekvadorlu Ana Cristina Barragan, İspanyolca yaptığı kabul konuşmasını "Özgür Filistin" sözleriyle tamamladı.

Hind Receb

"HER ÇOCUK BARIŞ, ÖZGÜRLÜK VE KURTULUŞU HAK EDER VE FİLİSTİN DE BİR İSTİSNA DEĞİLDİR"

"Songs of Forgotten Trees" filmiyle Orizzonti En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Hint Anuparna Roy, konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi.

Roy, Filistin'de yaşanan çok büyük ve felaket bir olaydan bahsetmek istediğini dile getirerek, "Her çocuk barış, özgürlük ve kurtuluşu hak eder ve Filistin de bir istisna değildir." dedi.

Anuparna Roy, "Bunun için alkış istemiyorum. Bir an durup Filistin'in yanında durmayı düşünmek bir sorumluluktur. Ülkemin tepkisini çekebilirim, ama artık benim için önemi yok." ifadelerini kullandı.

"KAÇ ANNE ÇOCUKSUZ KALDI? KAÇ ÇOCUK ANNESİZ, BABASIZ KALDI?"

Armani Beauty Seyirci Ödülü'ne layık görülen "Calle Malaga" filminin yönetmeni Faslı Maryam Touzani, yaptığı konuşmada, bu ödülü alırken acı duyduğunu, Filistin halkına her saniye yapılan zulmü unutamadığını vurguladı.

Touzani, "Bugün bir anne olarak, konuşurken çocuğuma bakabilmekte kendimi şanslı sayabilirim, çünkü kaç anne çocuksuz kaldı? Kaç çocuk annesiz, babasız kaldı? Her şeyini kaybetti, bu dehşet sona erene kadar kaç kişi daha kaybedecek? Evet, gözyaşlarımızı silip yolumuza devam ediyoruz, ama insanlığımızı kaybetmeyi reddediyoruz." diye konuştu.