Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu yaşamını yitirdi

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının önemli isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ OĞLU DUYURDU

“Yabancı Damat” dizisinde Memik Dede rolüyle tanınan, ayrıca “Bizimkiler”, “Doksanlar”, “Canım Ailem” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi popüler yapımlarda da performansıyla hafızalara kazınan Güzelbeyoğlu’nun bu sabah yaşamını yitirdiği açıklandı.

Vefat haberini oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu duyurdu. Cenaze programı hakkında ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bir ay önce 90. yaş gününü kutlamıştı.

ARİF ERKİN GÜZELBEYOĞLU KİMDİR?

Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 11 Eylül 1935 tarihinde Gaziantep’te doğdu ve Türk tiyatrosu, sineması ile müziğine önemli katkılarda bulundu. Kariyerine mimar, müzisyen, oyuncu ve bürokrat olarak devam etti.

Sanat hayatına Gaziantep Lisesi’nde öğrenciyken Molière’in Hastalık Hastası oyunundaki başrolle amatör olarak başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni tamamladıktan sonra Devlet Opera ve Balesi’nin Opera Dershanesi’nde müzik eğitimi aldı. Ardından İstanbul Radyosu’nda solist ve korist olarak görev yaptı.

Tiyatro kariyerine Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu’nda başladı. Haldun Taner’in Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban oyunlarının müziklerini yaptı. Dostlar Tiyatrosu’nun kuruluşunda yer alarak ilk beş yıl boyunca tüm oyunların müziklerini besteledi.

SİNEMA VE TELEVİZYON KARIYERİ

Güzelbeyoğlu, sinema ve televizyon dünyasında da önemli projelerde yer aldı. İkinci Bahar dizisinde Zülfikar Ağa, Yabancı Damat dizisinde Memik Dede rolüyle tanındı.

BÜROKRATİK VE MÜZİK KARIYERİ

Bürokratik kariyerinde İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde 30 yıl mimar olarak çalıştı. Daha sonra Beşiktaş Belediyesi’nde İmar Müdürü ve Teknik Başkan Yardımcısı olarak görev aldı ve emekli oldu.

Müzik alanında da başarılı bir kariyere sahip olan Güzelbeyoğlu, birçok televizyon ve sinema yapımının müziklerini besteledi. Umut, Karakolda Ayna Var, Gramafon Avrat, Bir Milyara Çocuk ve Bizimkiler gibi projelerde emeği geçti. 1969 Adana Altın Koza Film Festivali’nde “Umut” filmi ile En İyi Müzik Ödülü kazandı.