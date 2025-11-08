Sinemalarda 'Mustafa Kemal' ile İstiklal Marşı okundu

"Mustafa Kemal", TME Films dağıtımıyla 10 Ekim 2025 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu alan ve büyük beğeni toplayan "Mustafa Kemal" filminin gösterimleri devam ederken, filmin sonunda yer alan İstiklal Marşı sahnesi, Türkiye’nin dört bir yanında duygusal anlara sahne oldu. Filmi izlemek için sinemalara gelen öğrenciler, marş başladığında ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu ve hep birlikte İstiklal Marşı’nı okudu. Sinema salonlarını dolduran milli coşku, öğretmenler ve veliler tarafından da büyük takdir topladı. 10 Kasım haftasında bu coşkunun daha da artması, salonların Atatürk’e duyulan sevgi ve minnetle dolması bekleniyor.

MİNİYA İLE SELANİK'E YOLCULUK

Yavuz, Mine ve Nihat'ın uluslararası teknoloji yarışmasında geliştirdikleri "Miniya" adlı robotla Türkiye'yi temsil etmesiyle başlayan filmin konusu şöyle:

"Ancak dışarıdan bir müdahale sonucu kontrolden çıkan Miniya, kendine bir robot ordusu kurup Yavuz ve arkadaşlarının peşine düşer. Robotlardan saklanmak ve onlarla mücadele edebilmek için bir lidere ihtiyaç duyan ekip, zaman makinesiyle geçmişe giderek Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesinden Trablusgarp Savaşı'na uzanan yolculuğuna tanıklık eder. Ondan aldıkları ilhamla liderlik özelliklerini geliştiren Yavuz ve arkadaşları, kendi zamanlarına dönerek robot ordusuna karşı büyük bir mücadeleye hazırlanır."

DEVAM FİLMLERİ GELECEK

Pedagojik açıdan zengin bir içerik sunan ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel kazanımlarını yansıtan filmin yönetmenliğini H. Orkun Eser gerçekleştirirken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. 75 dakikalık 3D animasyon filmde, prodüksiyon süreci son teknoloji yapay zekâ araçlarıyla desteklendi. Seri kapsamında, Atatürk’ün yetişkinlik yıllarını konu alan "Mustafa Kemal Atatürk" filmi 3 Kasım 2028’de, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk" filmi ise 1 Kasım 2030’da vizyona girecek.

SERİNİN İLK FİLMİ BÜYÜK İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan dört filmlik animasyon serisinin ilk ayağı olan ‘Mustafa’ filmiyle çocuklar, Atatürk’ü ilk kez animasyonla izleme fırsatı bulmuş ve film büyük yankı uyandırmıştı.