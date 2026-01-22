Prince of Persia: The Sands of Time Remake geliştirmesi durduruldu

'The Sands of Time Remake' projesinin geliştirme sürecinin durdurulduğu açıklandı. Yapılan açıklamada, alınan kararın kolay olmadığını vurgulayan ekip, oyunun mevcut haliyle serinin beklenen kalite standartlarını karşılamadığını belirtti.

Ubisoft, şirket genelinde yürüttüğü kapsamlı yeniden yapılanma süreci kapsamında 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' oyununun geliştirme çalışmalarının resmen durdurulduğunu açıkladı.

PRİNCE OF PERSİA REMAKE EKİBİNDEN AÇIKLAMA

'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' ekibi tarafından yapılan açıklamada, ekip bu kararın hayranlarda hayal kırıklığı yaratacağının farkında olduklarını vurguladı. Açıklamada söz konusu oyunun hem oyuncular hem de projede görev alan ekipler için büyük anlam taşıdığına dikkat çekildi.

Alınan kararın, serinin tamamen sonlandırıldığı anlamına gelmediği açıkça belirtildi. Ekip, bu süreçte gösterilen ilgi, sabır ve desteklerinden ötürü oyunculara teşekkürlerini iletti.

PRİNCE OF PERSİA: SANDS OF TİME REMAKE NEDEN DURDURULDU?

Paylaşılan açıklamada, projenin büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekilirken, mevcut durumda oyuncuların beklentilerini karşılayacak kaliteye ulaşılamadığı ifade edildi. Geliştirme sürecinin sürdürülebilmesi için ekibin yönetebileceğinden fazla zaman ve kaynak gerektiği belirtilirken, 'The Sands of Time’ın mirasına uygun olmayan bir deneyimin piyasaya sürülmek istenmediği de vurgulandı.

DEFALARCA ERTELENDİ

'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' projesi daha önce de geliştirme sürecinde sorunlar yaşadı. Oyun ilk olarak 2020’de duyuruldu, 2021 için çıkış hedeflendi ama defalarca ertelendi ve geliştirme yeniden başlatıldı. 2022’de projenin sorumluluğu farklı bir stüdyoya 'Ubisoft Montréal' devredildi ve yeni bir 2026 çıkış tarihi verildi. Ancak bu süreç boyunca oyun çeşitli gecikmeler, yeniden yapılanmalar ve belirsizliklerle karşılaştı.

UBİSOFT, 6 OYUNU DURDURDU

'Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in durdurulma kararı, yalnızca bu oyunla sınırlı değil. Ubisoft’un resmi duyurusuna göre, 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake' de dahil olmak üzere toplamda 6 oyun geliştirme sürecinde iptal edildi. Bu projeler arasında remake’in yanı sıra dört adet duyurulmamış oyun (üçü yeni IP), bir mobil oyun da yer alıyor. Şirket, bu kararları “daha dikkatli bir proje portföy yönetimi” ve “yüksek kalite standartlarını koruma” hedefiyle aldığını belirtti.

