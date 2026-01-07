Kardeş Takımı 3 gala gecesinde beğenileri topladı

Bedran Güzel’in yönetmenliğini üstlendiği, çocuklar ve ailelere hitap eden “Kardeş Takımı” serisinin üçüncü filmi, İstanbul’da düzenlenen gala gecesiyle izleyiciyle buluştu. Oyuncu Ceyda Kasabalı, serinin üçüncü filminin önceki yapımlara kıyasla daha büyük bir prodüksiyonla hazırlandığını belirtti.

Yönetmenliğini Bedran Güzel’in yaptığı Kardeş Takımı 3 filminin galası, Kanyon AVM’de gerçekleştirildi. Senaryosunu Elif Dede’nin kaleme aldığı filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın rol alıyor.

Galada AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyuncu Ceyda Kasabalı, serinin üçüncü filminin önceki yapımlara kıyasla daha büyük bir prodüksiyonla hazırlandığını belirtti. Kasabalı, “Daha çok ailelerin ve çocukların birlikte keyif alacağı bir film oldu. İzleyenlerin mutlu olacağını düşünüyorum.” dedi.

ceyda-kasabali.jpg

Filmde sürpriz detayların yer aldığını dile getiren Kasabalı, hikâyede zaman yolculuğu temasının öne çıktığını vurgulayarak, "Bir zaman yolculuğumuz var aslında. Yine ajan olduğumuz için çocuklarla başımıza gelen değişik hikayeler var. Onları çözümleyip inşallah günümüze geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Serinin final filmi olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Kasabalı, üçüncü filmin şu an için final olarak planlandığını belirterek, "Final filmimiz bu aslında. Elbette başka bir evren olur mu, bu yapımcıların kararı ama şu an için üçüncü film final olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Aynı ekiple yola devam ettiklerini dile getiren Kasabalı, kadroya yeni oyuncuların da dahil olduğunu belirterek, "Ana aile ve kardeşler aynı. Aramıza çok tatlı yeni bir karakter de katıldı. Bizi izlemeye gelirlerse çok mutlu oluruz. Kardeşlik duygusunu hissedecekler. Bir kardeş duygusunu hissetmeyi yaşayacaklar. Keyifli bir film oldu. Umarız izleyenler de sever." şeklinde konuştu.

"SÜRECİ MÜTHİŞ OYUNCULARLA, MÜTHİŞ BİR EKİPLE BERABER YÜRÜTTÜK"

Yönetmen Bedran Güzel, her filmde çıtayı bir tık yukarı taşımak için gayret ettiklerini söyleyerek, "Ben ikinci ve üçüncü seriyi çektim. Süreci müthiş oyuncularla, müthiş bir ekiple beraber yürüttük. Bu bir final filmi ama her bitiş, bir başlangıçla başlar. Herkese yepyeni bir başlangıç diliyorum." temennisinde bulundu.

CUMA GÜNÜ VİZYONA GİRECEK

TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımı olan, çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle takip edilen "Kardeş Takımı" serisinin final filmi "Kardeş Takımı 3" 9 Ocak'ta vizyona girecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

