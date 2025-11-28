Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Zonguldak'ta kredi kartı üzerinden komisyon alarak "pos tefeciliği" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüksek komisyonla kredi kartı üzerinden işlem yaparak "pos tefeciliği" yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, kuyumculuk yapan G.Ş. (43) ile esnaf O.K. (51) ve S.N. (45)'nin, herhangi bir ürün satışı olmadan, kredi kartı üzerinden işlem yaparak kart sahiplerine nakit para verdikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde O.K. ve S.N.'nin pos cihazı alabilmek için iş yeri açtıkları ancak gerçek ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur eden şüphelilerin haksız kazanç sağladığı saptandı.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe yapılan yargılama sonucunda G.Ş. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandıÜniversite hayali kurarken zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetti: Neslinur gözyaşlarıyla uğurlandı

Soruşturma kapsamında 200'ü aşkın mağdurun bulunduğu ve şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın miktarı ve detaylarının MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'da köstebek iddiası
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Türkiye
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Saadet Partisi'den 'Papa' protestosu!
Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje
Eğitim-İş'ten Osmaniye'de anlamlı proje