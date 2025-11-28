Zonguldak'ta 'pos tefeciliği' operasyonu: Kredi kartı üzerinden komisyon alan 2 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüksek komisyonla kredi kartı üzerinden işlem yaparak "pos tefeciliği" yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, kuyumculuk yapan G.Ş. (43) ile esnaf O.K. (51) ve S.N. (45)'nin, herhangi bir ürün satışı olmadan, kredi kartı üzerinden işlem yaparak kart sahiplerine nakit para verdikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde O.K. ve S.N.'nin pos cihazı alabilmek için iş yeri açtıkları ancak gerçek ticari faaliyet yürütmedikleri tespit edildi. Bu yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur eden şüphelilerin haksız kazanç sağladığı saptandı.

2 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe yapılan yargılama sonucunda G.Ş. ve O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, S.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 200'ü aşkın mağdurun bulunduğu ve şüphelilerin elde ettiği haksız kazancın miktarı ve detaylarının MASAK raporuyla netleşeceği öğrenildi.