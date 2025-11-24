Zihinsel engelli çocuk 11'ici kattaki evlerinin penceresinden düşerek öldü
Mardin'in Artuklu ilçesinde 11'inci karttaki evlerinin penceresinden düşen zihinsel engelli Murat Akbegü (15), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Nur Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi.
11'İNCİ KATTAKİ EVLERİNİN PENCERESİNDEN DÜŞTÜ
İddiaya göre zihinsel engelli Murat Akbegü, binanın 11'inci katındaki dairelerinin penceresinden dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUK MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan Murat, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Murat’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)
