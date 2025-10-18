Pencereden sarkan 5 yaşındaki Serdar 3'üncü kattan düştü

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi 440’ıncı Sokak’ta meydana geldi.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

3 katlı bir binanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan 5 yaşındaki Serdar Y., odada oyun oynadığı sırada açık bırakılan pencereden sarktı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Serdar Y. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Serdar Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilince, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Serdar Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.