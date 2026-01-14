Yola fırlayan çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Yola fırlayan çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtuldu
Yayınlanma:
Bursa’da yola aniden çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarpmamak için manevra yapan motosikletli kurye devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa İnegöl'de, yola aniden çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarpmamak için manevra yapan motosikletli kurye kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇOCUĞA ÇARPMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Motokurye olarak çalışan 33 yaşındaki İbrahim Y., motosikletiyle ilerlediği sırada, park halindeki araçların arasından koşarak yola çıkan N.T. isimli çocuğu fark etti. Çarpışmayı önlemek için ani şekilde direksiyonu kıran sürücü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü ve bir süre sürüklendi.

5 yaşındaki çocuk yola fırladı, araç çarptı: Hayati tehlikesi var!5 yaşındaki çocuk yola fırladı, araç çarptı: Hayati tehlikesi var!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun iki park halindeki otomobilin arasından aniden yola çıktığı, motosiklet sürücüsünün son anda fark ederek manevra yaptığı ve motosikletten düşerek sürüklendiği anlar yer aldı. Çocuğun panikle geri dönüp baktığı ve ardından karşıya geçip tekrar koşarak geri döndüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Türkiye
ÇYDD'den adliyedeki silahlı saldırıya tepki!
ÇYDD'den adliyedeki silahlı saldırıya tepki!
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
DEM Partili Koca’dan Mersin Limanı isyanı: 185 işçi için çağrı
DEM Partili Koca’dan Mersin Limanı isyanı: 185 işçi için çağrı