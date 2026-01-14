Yola fırlayan çocuğa çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Bursa İnegöl'de, yola aniden çıkan 6 yaşındaki çocuğa çarpmamak için manevra yapan motosikletli kurye kaza yaptı. Kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÇOCUĞA ÇARPMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Motokurye olarak çalışan 33 yaşındaki İbrahim Y., motosikletiyle ilerlediği sırada, park halindeki araçların arasından koşarak yola çıkan N.T. isimli çocuğu fark etti. Çarpışmayı önlemek için ani şekilde direksiyonu kıran sürücü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü ve bir süre sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun iki park halindeki otomobilin arasından aniden yola çıktığı, motosiklet sürücüsünün son anda fark ederek manevra yaptığı ve motosikletten düşerek sürüklendiği anlar yer aldı. Çocuğun panikle geri dönüp baktığı ve ardından karşıya geçip tekrar koşarak geri döndüğü ifade edildi.