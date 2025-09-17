Yola atlaya çocuğa otomobil çarptı

Yola atlaya çocuğa otomobil çarptı
Yayınlanma:
Bayrampaşa’da koşarak yola atlayan çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyreden otomobil, kaldırımdan yola atlayan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durdu. Kazada, kaldırımdan yola atlayan çocuk ise otomobilin yan tarafına çarparak yola savruldu. Çevredekiler yerden kalkan çocuğa yardıma koştu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda koşan çocuğun hızla yola atladığı ve otomobilin kaza yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

