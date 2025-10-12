Yol yapımında çalışan kamyon devrildi: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol yapımında çalışırken devrilen kamyonun sürücüsü Bilal T. yaralandı.

İlçedeki Şerifli Mahallesi’nde yol yapımında çalışan Bilal T. idaresindeki 01 AEB 484 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

