Yol yapımında çalışan kamyon devrildi: 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde yol yapımında çalışırken devrilen kamyonun sürücüsü Bilal T. yaralandı.

İlçedeki Şerifli Mahallesi’nde yol yapımında çalışan Bilal T. idaresindeki 01 AEB 484 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

TRAFİK KAZALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Trafik kazaları, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına neden olmaktadır. Bu kazaların büyük bir kısmı, alınabilecek basit tedbirlerle önlenebilir. İşte trafik kazalarını önlemek için alınabilecek bazı temel tedbirler şöyle sıralanabilir:

Hız sınırlarına uymak, alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmamak, emniyet kemerini takmak, dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak, araç bakımını düzenli olarak yapmak, yol ve hava koşullarına göre sürüş, yorgun araç kullanmamak, trafik kurallarına uymak, sürüş eğitimi ve bilinçlendirme, ileri sürüş teknikleri öğrenmek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

