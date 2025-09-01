Dinamit yüklü kamyonet devrildi! 'Kontrollü' patlamada 10 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki dinamitlerin kontrollü patlatılması esnasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı.

DİNAMİT YÜKLÜ KAMYONET DEVRİLDİ

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağlarbaşı mevkisinde dinamit yüklü kamyonet sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yola savrulan dinametilerin imha edilmesi için kontrollü patlama düzenlendi.

KONTROLLÜ PATLAMADA 10 YARALI

Patlama esnasında 2'si jandarma, 1'i polis olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Efeler ilçesinde çıkan orman yangınını takip etmek için ilçeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat da burada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Vali Canbolat, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti.

Öte yandan patlama sırasında bazı araçların da zarar gördüğü öğrenildi.