YÖK'ten üniversitelere 'cuma namazı' talimatı!

AKP’nin eğitim politikalarındaki din odaklı yönelimleri sürüyor. Bunun son örneği, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere gönderdiği cuma namazı düzenlemesi oldu.

YÖK, tüm üniversitelere gönderdiği yazıda, cuma namazı saatleri ile ders, sınav, uygulama veya mesai saatlerinin çakışması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Memurlar.net'te yer alan habere göre söz konusu yazıda, Başbakanlık Genelgesi hatırlatılarak, “kamu kurumlarında isteyen personele mesai kaybı olmaksızın cuma namazı izni verileceği” vurgulandı. YÖK’ün daha önce üniversitelere gönderdiği yazılarda da benzer uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

"DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ" VURGUSU

Yazıda ayrıca, Anayasa’nın 24’üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğü ile 42’nci maddede düzenlenen eğitim hakkının dengeli bir şekilde korunmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Üniversitelerin ders, sınav ve uygulama saatlerini belirleme yetkisi bulunduğu belirtilse de bu yetkinin temel hak ve özgürlükleri sınırlayacak şekilde kullanılamayacağı ifade edildi