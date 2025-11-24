Yıllar sonra duygusal buluşma: Cemil Tugay öğretmenini ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anlamlı bir ziyarete imza attı. Tugay, İzmir İnönü Lisesi'nde eğitim gördüğü yıllarda kimya öğretmenliğini yapan 87 yaşındaki Demir Türkay'ı Balçova’daki evinde ziyaret etti. Ziyarete, aynı liseden mezun olan İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu da katılırken, Türkay’ın eşi Perihan ile kızı Ayşe Arslan da ev sahipliği yaptı.

"HOCAMIZIN ÇABASINI GÖRÜYORDUK MOTİVE OLUYORDUK"

Öğretmeni Demir Türkay'ın, hayatı boyunca kendisine rehber olan insanlardan biri olduğunu ifade eden Tugay, okul yıllarına ait anılarını paylaştı. Tugay, öğretmeninin ders anlatma şevkini şu sözlerle anlattı:

“Herkes hocamızın bu çabasını görüyordu. Öğretmenimizin bize bir şey verme isteğini gördükçe, biz de motive oluyorduk. Hocamız tahtaya yazı yazarken arada ayağını vururdu. Çok heyecanlı anlatırdı. Hayatımda bu kadar tutku ile ders anlattığını gördüğüm tek insan. Bunca yıldan sonra hala o güzel haliniz hafızamda.”

"DEMİR HOCANIN ÖĞRENCİSİ OLUP DA ONU SEVMEYEN YOKTUR"

Öğretmenlere büyük bir minnet duyduğunu belirten Tugay, öğretmenine çiçek takdim ederken duygularını şöyle dile getirdi:

“Hiçbir çiçek hakkınızı ödeyemez. Demir hocanın öğrencisi olup da onu sevmeyen, hatırlamayan yoktur. Bizi başarılı, iyi insanlar olalım diye yetiştirdiniz. Biz de öyle insanlar olursak sizin hakkınızı öderiz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Öğretmenler Günü. Benim babam da öğretmendi. 6 yıl önce kaybettik. O da benim için çok kıymetli. Sizin gibi bizi yetiştiren öğretmenler, bizde çok iz bıraktı. Öğretmenler Günü nedeniyle sizi ziyaret etmek istedim. Sizi gördüğüm için çok mutluyum.”

"SENİ GÖRMEK BENİM İÇİN EN BÜYÜK ZENGİNLİK"

Ziyaret karşısında duygulanan emekli öğretmen Demir Türkay ise öğrencisi Cemil Tugay ile gurur duyduğunu ifade ederek, “Ben vazifemi yaptım. Ben Atatürkçüyüm. Halkımı, insanlarımı çok seven biriyim. Buraya gelmekle bana büyük bir mutluluk verdiniz. Seni görmek benim için en büyük zenginlik. Neredeyse ağlayacağım” dedi. İzmir Eczacılar Odası Başkanı Savaş Kılıççıoğlu da bu anlamlı ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.