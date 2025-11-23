Cemil Tugay'dan TCDD’ye çağrı: Yük paylaşımı eşit olsun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN tarifeleri konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. TCDD’nin İZBAN için uyguladığı yüksek hat kullanım bedellerini eleştiren Tugay, İZBAN’ın maliyetlerindeki en büyük payın TCDD'imn aldığı ray kirası olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBAN tarifelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tugay yaptığı açıklamada, İZBAN’ın faaliyetlerine ilişkin mali bedelin TCDD tarafından adaletsiz bir şekilde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklendiğini söyledi.

"KENTİMİZE KİRA YÜKÜ ÇIKARMASIN"

TCDD'nin aldığı ray kiralarının çok yüksek olduğunu belirten Tugay, “TCDD bizden zaten çok yüksek olan bu ray kirasını hiç almasın. Yerinde duran raylar için kentimize kira yükü çıkarmasın. O zaman biz de gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.

TCDD’nin maliyet politikalarından dolayı İZBAN’ın 90 dakika sistemine dahil edilmediğini söyleyen Tugay, “90 dakika uygulaması zaten şehir içi ulaşımda çalışıyor. İZBAN’ın bu sisteme dahil edilememesinin nedeni teknik değil; TCDD’nin uyguladığı yüksek maliyet politikasıdır” dedi.

"YÜK PAYLAŞIMI EŞİT OLSUN"

TCDD’ye açık bir çağrıda bulunan Tugay, mali yük paylaşımımın adil bir şekilde dağıtılması halinde 90 dakika sistemini geri getireceğini belirten Tugay, “İzmir’in Ak Partili siyasetçileri ortaya çıkan mali yükün neden sadece İzmirlinin üzerine yüklenmeye çalışıldığı konusunda da bir yorum yapmalı. Kendilerinden beklentimiz TCDD tarafına da bir çağrı yapmaları. TCDD ray kirasını sıfırlasın; ben de 90 dakika uygulamasını derhal geri getireyim. Yük paylaşımı eşit olsun, tüm yük belediyenin üzerine bırakılmasın.” ifadelerini kaydetti.

"MALİ YÜKÜ YALNIZCA İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE KALDI"

İZBAN’ın Türkiye’de örnek bir ortaklık modeli olarak kurulduğunu söyleyen Tugay, bugün bunun mali yükünün yalnızca İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kaldığını söyledi.

Tugay, “Biz çözüme hazırız. Maliyetler konusunda adalet sağlandığında İZBAN’ın kente daha ekonomik ve entegre hizmet verebilmesi için gereken tüm adımları atarız,” ifadelerini kullandı.

