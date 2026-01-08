Yılın en çok aranan kelimeleri belli oldu!

TDK verilerine göre 2025 yılında Türkçe Sözlük platformunda toplam 152 milyon 365 bin 757 arama yapıldı. 2018 yılından bu yana sistemde gerçekleştirilen toplam sorgu sayısı ise 1 milyar 239 milyonu aşarak büyük bir eşiği geçti. Yılın en çok aranan kelimeleri arasında "alan, kara, ünvan ve adam" gibi yaygın sözcükler yer alırken, asıl şaşkınlık yaratan kelime "lima" oldu. Sözlükte herhangi bir karşılığı bulunmamasına rağmen 100 binin üzerinde aranan "lima" kelimesi, kullanıcıların merakını ve dijital platformlardaki popüler kültür etkileşimlerini gözler önüne serdi.

YILIN KELİMESİ: DİJİTAL VİCDAN

Türk Dil Kurumu tarafından halk oylamasıyla belirlenen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" ise "dijital vicdan" oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından duyurulan bu kavram; vicdani sorumlulukların dijital dünyada yalnızca bir "tıklama" veya sembolik görünürlüğe indirgenmesine dikkat çekiyor. Yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı oylamada bu kavramın seçilmesi, toplumun dijital etik ve duyarlılık konusundaki farkındalığını simgeliyor.

EĞİTİM DÜNYASININ SÖZLÜK TERCİHLERİ

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yapılan aramalar, sözlük kullanımının büyük ölçüde akademik ihtiyaçlarla şekillendiğini kanıtladı. 2025 yılı boyunca EBA üzerinden toplam 436 bin 587 sözlük sorgusu yapıldı. Bu kanal üzerinden en çok aranan beş terim ise "karekod, öğrenci belgesi, matematik, cevap anahtarı ve şube" olarak sıralandı. Veriler, dijital eğitim materyallerinin kelime öğrenme süreçlerinde Türkçe Sözlük'ü temel bir başvuru kaynağı haline getirdiğini gösteriyor.