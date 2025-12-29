TDK duyurdu! Yılın kelimesi belli oldu

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle yürütülen “2025 Yılının Kelimesi/Kavramı” çalışması sonuçlandı. Teknolojinin ve dijital etik değerlerin toplumsal hayattaki etkisini yansıtan "dijital vicdan", rakiplerini geride bırakarak yılın kavramı seçildi.

ÖNERİLER VATANDAŞLARDAN GELDİ

Süreç, Kasım ayında vatandaşların önerilerine açılmasıyla başladı. 14 Aralık tarihine kadar TDK'nin internet sitesi üzerinden binlerce öneri toplandı. Gelen öneriler titizlikle incelendikten sonra, 2025 yılına damgasını vuran 5 aday kavram belirlendi.

Halk oylamasına sunulan listede, "dijital vicdan", "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" kavramları yer aldı.

22 Aralık’ta başlayan oylama maratonu, 28 Aralık 2025 Pazar günü saat 17.30 itibarıyla sona erdi. Yapılan sayımlar sonucunda en çok oyu alan "dijital vicdan" kavramı, 2025 yılının kelimesi olarak tescillendi.