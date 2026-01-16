Yılda 3 ay akan şelale harekete geçti

Adana'nın Feke ilçesinde doğaseverleri heyecanlandıran bir olay yaşandı. Yaz döneminde tamamen kuruyarak sessizliğe bürünen Şarlayan Şelalesi, bölgede etkili olan son yağışların ardından yeniden akmaya başladı.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre mesafede, Tapan bölgesinde yer alan şelale, yılın yalnızca 3 ayı boyunca akışını sürdürdüğü için büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

DRON İLE KAYDEDİLDİ

Dağın ortasından yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen sularıyla etkileyici bir manzara sunan şelale, kış aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen gezginlerin vazgeçilmez rotası haline geldi.

Etkili olan yağışların ardından yeniden akmaya başlayan Şarlayan Şelalesi'nin yeniden aktığı o anlar, dron ile de kayıt altına alındı.

