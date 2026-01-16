Darıca Hayvanat Bahçesi kapandı: 33 yıllık tesis miras kavgasına yenildi

1993 yılında açılan Darıca Hayvanat Bahçesi, bünyesinde 286 hayvan türüne ait yaklaşık 3 bin 600 hayvan barındırıyordu. Hayvanat bahçesi içerisinde yer alan botanik park bölümünde ise 600 farklı bitki türü ve 8 bini aşkın bitki bulunuyordu. Tesis, işletmeci Yalçın ailesinin aldığı karar doğrultusunda faaliyetlerine son verdi.

Darıca Hayvanat Bahçesi kapatılıyor mu?

HAYVANLAR FARKLI ŞEHİRLERE GÖNDERİLDİ

Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların, Türkiye’nin farklı şehirlerinde faaliyet gösteren hayvanat bahçelerine gönderildiği öğrenildi.

NEDENİ BELLİ OLDU

Ulaştığımız kaynaklar, Yalçın ailesinin babası tarafından kurulan hayvanat bahçesi nedeniyle aile bireylerinin uzun yıllardır birbirleriyle davalı olduğunu belirtti. Kaynaklar, yıllar süren dava süreci sonucunda aile içindeki anlaşmazlıkların derinleştiğini ve artan işletme maliyetleri nedeniyle hayvanat bahçesinin kapatılma kararı alındığını ifade etti.

Ayrıca kaynaklar, Yalçın ailesinin konuya ilişkin kamuoyuna net bir açıklama yapmadığını, aile içinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ve miras kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle tesisin mali yükünün artık karşılanamaz hale geldiğini aktardı.