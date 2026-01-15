1 Aralık itibarıyla kış mevsimi şartlarından dolayı geçici olarak ziyarete kapanan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nın, bilinen adıyla Darıca Hayvanat Bahçesi'nin kapandığı iddiaları Kocaeli'de gündemi sarstı.

Hayvanat bahçesi yönetiminin 30 Kasım'da paylaştığı duyuruda "Tesisimizin sonraki adımları değerlendirilecektir." ifadeleri dikkat çekti.

Resmi kanallar üzerinden herhangi bir açıklama yapmayan Darıca Hayvanat Bahçesi'nde bulunan hayvanların sağlığı ve refahı göz önünde bulundurularak Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan diğer hayvanat bahçelerine nakledildikleri iddia edildi. Nakledilen hayvanlar arasında kurumun sevilen hayvanları su aygırı Mela, gergedan Samir, kaplumbağa Tuki ve Sibirya kaplanı Misha'nın da olduğu öne sürüldü.

Kapanacağı belli miydi?

Kasım ayında yaşanan bilet temin edememe ve bazı hayvanların gösterimde olmaması gibi sorunlardan sonra Darıca Hayvanat Bahçesi hızlı bir şekilde "kış tatili" için faaliyetlerine ara verdi. En son 2 Aralık 2008 yılında Faruk Yalçın'ın ölümü ile gündeme gelen kapanışın, miras davası sonuçlanınca gerçekleşeceği tahmin ediliyordu.

1993'te Faruk Yalçın'ın kurduğu Türkiye'nin ilk özel hayvanat bahçesi olan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, 200 dönümlük arazisi üzerinde hem hayvanat bahçesi hem de botanik park olarak hizmet vermekteydi. Açıldığı ilk yıllarda yaklaşık 3000 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde, son rakamlara göre 216 farklı türden olmak üzere 3600'ün üzerinde hayvan ve 600 farklı çeşidiyle 8 binden fazla bitki bulunmaktaydı.

Hala resmi açıklama yok!

Hayvanat bahçesinin kapanıp kapanmayacağı hakkında Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Yönetimi'nden ya da Yalçın Ailesi'nden resmi bir açıklama henüz gelmedi.