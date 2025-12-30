Yılbaşından önce zehir tacirlerine darbe!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalarda 15 Aralık ile 28 Aralık tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerdeki eğlence mekanları ile işyerlerinde denetim gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ!

Ekipler, şüpheli görülen araçlar ve kimlikleri önceden tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlerken yapılan çalışmalarda; 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ile 1 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ARAMA KARARI BULUNAN 23 KİŞİ YAKALANDI!

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 34 şüpheli gözaltına alınırken şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede mahkeme tarafından “'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Diğer taraftan operasyon ve denetimlerde, 'Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçlarından haklarında arama kararı bulunan 23 kişi de yakalandı.