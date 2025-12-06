Yılbaşı yaklaşırken...TESK'ten kaçak alkol uyarısı: Fiyatların yükselmesi kaçak üretimi tetikliyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere yılbaşına sayılı günler kaldı. Alkol ve diğer alkollü içkilerle ilgili kaçak üretim her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana, yıl henüz bitmeden her yıl yaklaşık 500 kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca 40 milyar TL’yi aşan bir vergi kaybı söz konusu. Bu durum, yasa dışı üretim yapanların cebine haksız kazanç olarak giriyor. Devletimizin bu zararın önüne mutlaka geçmesi gerekiyor" dedi.

"ALKOL FİYATLARININ YÜKSELMESİ KAÇAK ÜRETİMİ TETİKLİYOR"

Palandöken, şunları kaydetti:

"Denetimler arttıkça yakalanma oranları da yükseliyor ancak tüm üretim noktalarını tespit etmek kolluk kuvvetleri için kolay olmuyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın ihbar hatlarını kullanması ve cezaların artırılarak bu işi yapanların caydırılması büyük önem taşıyor. Aksi hâlde etil alkole ulaşmak kolaylaşıyor. İnternet üzerinden, işi olmadığı hâlde bu maddeleri temin edenlerin sayısı artıyor. Alkol fiyatlarının yükselmesi de kaçak ve evde üretimi tetikliyor. Bu da sakatlanma ve ölüm vakalarında artışa yol açıyor. Bu yüzden vatandaşları sürekli uyarıyoruz. Bandrolü olmayan, gerekli belgeleri bulunmayan kişiler tarafından üretilen içkilerin nasıl yapıldığını kamuoyuyla paylaşıyoruz. Denetimler artınca biraz gerileme görülse de daha etkili kontroller yapılmalı. Satış noktalarındaki bandrol ve ruhsat denetimleri eksiksiz uygulanmalı. TEKEL döneminde kolluk kuvvetleri ve TEKEL personeli birlikte denetim yapar, meslek odalarındaki belgelerle adreslere kolayca ulaşılırdı. Özel sektöre geçişten sonra bu süreç zorlaştı.

"BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMASI GEREKİYOR"

Devletimizin bu konunun üzerine kararlılıkla gitmesi şart. Sadece Ankara ve İstanbul’da yılın ilk yarısında 300’e yakın kişi hayatını kaybetti. Aileler, bu ürünlere kolay ulaşılmasından ve evde yapılabilir olmasından dolayı endişeli. Bu nedenle otokontrolü hep birlikte sağlamalı, açık satış yapılan yerlerde denetimlere destek vermeliyiz. Kaçak alkol insanları öldürüyor veya sakat bırakıyor. 'Keyif yapayım' derken hayatı riske atmanın hiçbir anlamı yok. Devletimizin bir an önce gerekli önlemleri alması gerekiyor. Üstelik alkolle tanışma yaşı da düşüyor. Bu nedenle çocuklarımıza ve yaşlılarımıza çok dikkat etmeliyiz. Alkol bağımlılıkları kazalara, can kayıplarına ve ailelerin dağılmasına sebep oluyor. Bu gözü dönmüşlerle öyle mücadele edilmeli, öyle caydırıcı cezalar verilmeli ki bir daha üretmeye cesaret edemesinler."