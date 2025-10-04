Yesen bebek takside dünyaya geldi

Adana'da taksicilik yapan Samet Aygün, hastaneye yetiştirmeye çalıştığı hamile bir kadının aracında doğum yapmasıyla hayatının en unutulmaz anlarından birini yaşadı. Takside dünyaya gözlerini açan 'Yesen' bebeğin ve annesinin sağlık durumu iyi olurken, taksici Aygün, aileye bundan sonra tüm taksi hizmetlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde taksici Samet Aygün'ün (30) çalıştığı durağa gelen acil bir çağrı üzerine başladı. Aygün, hızla Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki adrese giderek, ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu hamile kadın ve ailesini aracına aldı. Hedefleri Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ydi ancak yolculuk sırasında kadının doğum sancıları arttı.

yesen-bebek-takside-dogdu-946643-281158-min.jpg

Taksici Aygün, hastaneye varmak için çabalarken aracın arka koltuğundan bir anda bebek ağlama sesi duydu. Büyük bir şaşkınlık ve heyecanla aracı sürmeye devam eden Aygün, anneyi hızla hastanenin acil servisine yetiştirdi. Dünyaya gözlerini takside açan bebeğin göbek bağı, hastane hemşireleri tarafından aracın içinde kesildi. Hastaneye alınan anne ve 'Yesen' adı verildiği öğrenilen bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

yesen-bebek-takside-dogdu-946639-281158-min.jpg

TAKSİCİ O ANLARI ANLATTI

Yaşadığı olayın şokunu ve mutluluğunu bir arada yaşayan taksici Samet Aygün, o anları şu sözlerle anlattı:

"Durağa acil bir telefon geldi. Adrese gittiğimde hamile kadını ve ailesini alıp hastaneye doğru yola çıktım. Yolda doğum gerçekleşti. Arkadan gelen bebek sesini duyunca hepimizin eli ayağına dolaştı. Büyük şoka uğradık. Hastaneye vardığımızda hemşireler gelip bebeğin göbek bağını taksi içinde kestiler. Anne ve bebeği içeriye aldılar. Sağlık durumları çok iyiymiş. İsmini ne koyacaksınız diye sorduğumda ‘Yesen’ adını vereceklerini söylediler. O an anlatılmaz, yaşanır."

yesen-bebek-takside-dogdu-946642-281158-min.jpg

'YESEN' BEBEĞE VE AİLESİNE TAKSİSİ ARTIK ÜCRETSİZ

Mesleğe kısa bir süre önce başladığını ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirten Aygün, bu unutulmaz anıyı anlamlı bir jestle taçlandırdı. Ailenin bundan sonraki tüm taksi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağını söyleyen Aygün, duygularını şöyle ifade etti:

"Daha önce böyle bir olayla hiç karşılaşmadım. Zaten 5-6 ay önce taksiciliğe başlamıştım. Bu olay ilkti ve unutulmaz bir andı. Hala şoktayım, mutluyuz. Allah olmayanlara da nasip etsin. Yesen bebek ve ailesine tüm taksi hizmetimiz bundan sonra ücretsizdir."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

