Yerlikaya'dan 'özlük hakkı' açıklaması: Aynı ücret dengesinde olmalı

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin özlük haklarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, "Aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında polislere yönelik yürütülen özlük hakları çalışmalarına ilişkin konuştu.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Yerlikaya, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan kişilerin tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inandığını söyledi.

Bu konuya ilişkin çalışmaların tamamlanması için gayret sarf ettiklerini ve hazırlık içinde olduklarını söyleyen Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde.

"ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİNDE REFORM YAPTIK"

"Polislerimizle ilgili yaptıklarımız ve çalıştığımız konular hakkında bilgi vereyim: Bu yıl atama nakil yönetmeliklerinde tamamen bir reform yaptık. Tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlığı’nda olduğu gibi atamaları sisteme bağladık. Herkesin gözü önünde, elektronik ortamda arkadaşlarımızın 8 dakikada tayinlerini yaptık. Mesela eş durumu ve mazeret atamaları senede iki kereydi. Biz bunu her aya, yani yılda 12’ye çıkardık. İllerimizdeki huzur toplantılarımızda, personelimizle konuşuyorum, onlarla sık sık bir araya geliyorum. Hepsini dinliyorum.

"HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Şunu söyleyim: Özlük haklarıyla da ilgili çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu şekilde bir özlük sistemiyle ilgili gayretimiz var. polislerimiz bunun ne olduğunu kendileri biliyor. Bu dengenin sağlanması için zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Bu noktada büyük gayret gösteriyoruz.

"POLİSLERİMİZ ONLARA İTİBAR ETMESİN"

Yakın zaman öncesi promosyonla ilgili Türkiye'de ilk defa halka açık, X'de 301 bin kişinin aynı anda canlı izlediği, açık ve şeffaf bir ortamda maaş promosyonu ihalesi yaptık. Olabilecek en iyi rakam, rekabetçi bir ortamda sağlandı. Biz Polislerimizin hakları için varız. Birileri polisimizin asayiş, uyuşturucu, organize suçlar ve trafik gibi konulara odaklanmasını istemiyor. Motivasyonunu bozmak ve buradan siyaset yapmak noktasında maalesef olumsuz dil ve tutum içerisine giriyor. Biz onları ibretle izliyoruz. Polislerimiz onlara asla itibar etmiyor.

"BUNLARIN HEPSİ OLACAK"

Polisimiz de inanıyor ki; zamanı geldiğinde bizim bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bizim hükümetimiz, polislerimizin beklediği özlükle ilgili ne olması gerekiyorsa onu yapacaktır. Göreceksiniz bakın, bunlar hepsi olacak."

