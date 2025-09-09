Yeni binaya CHP İstanbul İl Başkanlığı pankartı asıldı

CHP, Sarıyer'deki İl Başkanlığı'nı Bahçelievler'e taşıma kararı almıştı. Karar sonrası Bahçelievler İlçe Başkanlığı binasına 'CHP İstanbul İl Başkanlığı' pankartı asıldı.

Kayyum Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binası Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşındı.

Daha önce 'CHP binasına polisle gelmem' diyen Gürsel Tekin'in polis kalkanlarıyla girdiği bina ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olarak belirlendi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’ni düzenleyip yeni İl Başkanı ve yönetimi seçene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni adresi İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi." ifadelerine yer verildi.

istanbul-chpnin-bahcelievlerdeki-bin-905518-269009.jpg

YENİ BİNAYA PANKART ASILDI

Yargıtay ve İstanbul Valiliği'ne bildirilen karar üzerine bugün, Bahçelievler'deki binaya 'İstanbul İl Başkanlığı' yazılı pankart asıldı.

Kaynak:DHA

