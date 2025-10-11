Yavru ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Yavru ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Karabük’te yavru bir ayı, çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Yavru ayıyı İl Özel İdare ekipleri kurtardı.

Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir ağaca tırmanan yavru ayı mahsur kaldı.

agaca-cikan-yavru-ayi-mahsur-kaldi-959199-284835.jpg

EKİPLER YAVUR AYI SEFERBER OLDU

Ağaç dallarının arasındaki ayıyı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Karabük İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un göbeğinde bir garip olay: Tünelde günlerce mahsur kalmış!İstanbul'un göbeğinde bir garip olay: Tünelde günlerce mahsur kalmış!

Ekipler, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru ayı, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

agaca-cikan-yavru-ayi-mahsur-kaldi-959200-284835.jpg

Ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

