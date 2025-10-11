Yavru ayı çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Karabük’te yavru bir ayı, çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Yavru ayıyı İl Özel İdare ekipleri kurtardı.
Karabük merkeze bağlı Kamış köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir ağaca tırmanan yavru ayı mahsur kaldı.
EKİPLER YAVUR AYI SEFERBER OLDU
Ağaç dallarının arasındaki ayıyı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Karabük İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ağaçta mahsur kalan yavru ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru ayı, ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
