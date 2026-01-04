Yaşlılar için bileklikle takip dönemi başladı: El öpenleriniz çok olsun

Türkiye'de yaşlı nüfusun artışına paralel olarak, yalnız yaşayan yaşlıların güvenliği ve sağlığına yönelik endişeler de son zamanlarda hayli artış gösterdi. Bu duruma çözüm bulmak amacıyla, yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu üçüncü il olan Giresun'da "El Öpenleriniz Çok Olsun" adıyla teknoloji ve gönüllülüğü birleştiren bir proje başlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus 9 milyon 112 bin kişiye ulaşmış durumda. Giresun, Sinop ve Kastamonu'nun ardından Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu üçüncü il konumunda. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Giresun Kalkınmayı Destekleme Derneği tarafından Giresun Valiliği koordinesinde yeni bir projeye adım atıldı.

100 BİLEKLİK İLE BAŞLADI

Giresun Valiliği koordinasyonunda düzenlenen tanıtım töreninde, ilk etapta temin edilen 100 adet akıllı bileklik hak sahiplerine verildi. Türkiye’de ilk kez uygulanan model kapsamında, dağıtımı yapılan 100 akıllı bileklik sayesinde yaşlı bireylerin hayati bulguları ve acil durumları tek bir merkezden izlenebilecek. Sisteme entegre edilen cihazlar; tansiyon, nabız, kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık verilerini ölçmenin yanı sıra, düşme ve hareketsizlik durumlarında otomatik uyarı üretiyor.

Profesyonel izleme altyapısına sahip cihazlarda ayrıca gerçek zamanlı GPS konum takibi, güvenli alan dışına çıkıldığında devreye giren coğrafi sınır (geofence) alarmı ve acil durum çağrı butonu bulunuyor