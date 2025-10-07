Yaşlı kadın çöp kamyonunun altında can verdi: O anlar kamerada!
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Atiye Kabaklı'ya çarptı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kabaklı kamyonun altında kalırken, kamyon şoförü çöp toplama işçilerinin uyarısıyla kamyonu durdurdu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Atiye Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
O ANLAR KEMARADA
Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Kabaklı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.
Kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak:DHA