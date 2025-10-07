Yaşlı kadın çöp kamyonunun altında can verdi: O anlar kamerada!

Yayınlanma:
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı 63 yaşındaki Atiye Kabaklı hayatını kaybetti. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerdeki çöpü aldıktan sonra hareket eden E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Atiye Kabaklı'ya çarptı.

p-kamyonu-4.jpg

Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar varDireksiyon kontrolünü kaybeden sürücü zincirleme kazaya yol açtı: Yaralılar var

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kabaklı kamyonun altında kalırken, kamyon şoförü çöp toplama işçilerinin uyarısıyla kamyonu durdurdu. Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Atiye Kabaklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

p-kamyonu-3.jpg

O ANLAR KEMARADA

Olay yerinde polis ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Kabaklı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna götürüldü.

p-kamyonu-2.jpg

Kaza çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansırken, kamyon şoförü E.A. gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

