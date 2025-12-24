Yarık damak tanısı var: Ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı

Yarık damak tanısı var: Ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı
Yayınlanma:
Hatay'da kalp rahatsızlıkları ve yarık damak teşhisi bulunan 6 aylık bebek ambulans uçakla İstanbul'da bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Hatay'da kalp rahatsızlıkları ve yarık damak teşhisi konulan 6 günlük bir bebek ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kalp yetmezliği, kalp damarlarında daralma (aort koarktasyonu) ve yarık damak tanıları nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gören 6 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Ambulans uçak 82 yaşındaki hasta için havalandıAmbulans uçak 82 yaşındaki hasta için havalandı

AMBULANSA UÇAK TALEP EDİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü, karar üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etti.

Sağlık Bakanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine Hatay Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla havalimanına götürülen bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | Ali Koç'un Sadettin Saran kararını açıkladı
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Avrupa otomobil tercihini yaptı: Hibritler zirvede
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!
Son Dakika | Sadettin Saran gözaltına alındı
1 Ocak'ta akaryakıta zam yağmuru! İşte ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatlar...
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Türkiye
Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Muğla’da sahte içki operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
Eskişehir'de asgari ücret protestosu!
Eskişehir'de asgari ücret protestosu!
Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi
Tokat'ta silahlı kavga: İki kişi yaşamını yitirdi