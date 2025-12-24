Yarık damak tanısı var: Ambulans uçak 6 günlük bebek için havalandı

Hatay'da kalp rahatsızlıkları ve yarık damak teşhisi konulan 6 günlük bir bebek ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kalp yetmezliği, kalp damarlarında daralma (aort koarktasyonu) ve yarık damak tanıları nedeniyle Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedavi gören 6 günlük bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

AMBULANSA UÇAK TALEP EDİLDİ

İl Sağlık Müdürlüğü, karar üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak talep etti.

Sağlık Bakanlığınca, İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi üzerine Hatay Havalimanı'na ambulans uçak gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulansla havalimanına götürülen bebek, buradan ambulans uçakla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.