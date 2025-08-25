Yapay zeka ile sallayarak sınava girdi: Özel üniversitede psikoloji kazandı

Yapay zeka ile sallayarak sınava girdi: Özel üniversitede psikoloji kazandı
Geçtiğimiz yıl eksi fizik netiyle fizik bölümünü kazanan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu yıl da yapay zekadan edindiği taktiklerle, cevapları kafasından sallayarak bir vakıf üniversitesinde İngilizce Psikoloji bölümünü kazandı. Özkara'nın sınav sonucu herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, geçtiğimiz yıl eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümü kazandığını duyurmuştu. Özkara, bu yıl ise, yapay zekadan aldığı taktiklerle, cevapları sallayarak YKS'de bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümü kazandığını aktardı. Özkara, ayrıca cevap kağıdını da kamuoyuyla paylaştı.

yks1.webp

“DOĞRU OLANIN NE OLDUĞU ÇOK BELLİYDİ ASLINDA”

Özkara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada geçen yıl eksi fizik netiyle fizik bölümü kazandığını hatırlatarak "Ardından soruşturmaların ardı arkası kesilmedi. Bu durumdan sonra bu yıl kontenjanlar azaltıldı ve tahminim artık eksi netle devlet üniversitelerinde bölüm kazanılmayacaktır” ifadeleriin kullanırken “Doğru olanın ne olduğu en başından beri çok belliydi aslında... Ama olsun yeter ki geç olsa da doğrulara varılsın ben cezalara razıyım” sözlerini sarf etti.

Bu sene ise, girdiği YKS’de yapay zekadan aldığı taktikler ile sallayarak bir vakıf üniversitesinde İngilizce psikoloji bölümünü kazandığını ileten Özkara, “Bence yine yapılması gereken doğrular belli, paranın her kapıyı, her bölüme girişi ardına kadar aralamaması gerektiği aşikar. Ya da daha kolayı tüm bunların çözümü yerine yine bana soruşturmalar açmak olabilir, dedim ya ben cezalara razıyım yeter ki herkesin gördüğü yanlışlar düzeltilebilsin…” ifadelerini kullandı.

yks.webp

“BU GÜZEL ÜLKE BUNU HAK ETMİYOR”

"En son sahte diploma ve joker elemanlar ile girilen dil sınav iddiaları ile ilgili soruşturmalar yine bana açıldı, tek bir merakım var, binlerce hocamızla birlikte ben de bu iddia hakkında şikayetlerimi dile getirdim... Acaba benim dışımda birileri daha var mı? Yoksa bir tek benim üniversitem mi bana soruşturma açtı? Eğer öyleyse sayın rektörüm bir tebriği hak ediyor belli ki." diyen Özkara, "Doğruları konuşanlara değil de torpille akademiye girenlere soruşturmaların açıldığı günleri görebilmek dileğiyle. Sizlerin muazzam desteği olduğu müddetçe bu mücadeleye devam edeceğim, gözümüzün içine baka baka oğullarını, yeğenlerini üniversitelere dolduranlara karşı susmayın... Bu güzel ülke bunu hak etmiyor.." ifadelerini kullandı.

