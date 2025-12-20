Yankı Bağcıoğlu 'dron' uyarısı: Kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde Bandırma ve İzmit bölgelerinde keşif ve istihbarat amaçlı İHA'ların tespit edildiğini belirterek "Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır. Küçük İHA ve dronların ülke içinden fırlatılma ihtimali de göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kritik tesis ve bölgelerde denizden güvenliği sağlamalı, yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir" dedi.

Son Dakika | Balıkesir'de İHA düştü

"ACİL VE KRİTİK TEHDİTLER DİNAMİK VE SÜRATLİ ÇÖZÜMLERİ GEREKTİRİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Dron tehdidi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle: