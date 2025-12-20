Yankı Bağcıoğlu 'dron' uyarısı: Kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır"

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde Bandırma ve İzmit bölgelerinde yabancı veya kaynağı belirsiz İHA’ların tespit edildiğini belirterek, stratejik tesislerin korunması için güvenlik güçlerine acil önlem çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, son dönemde Bandırma ve İzmit bölgelerinde keşif ve istihbarat amaçlı İHA'ların tespit edildiğini belirterek "Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır. Küçük İHA ve dronların ülke içinden fırlatılma ihtimali de göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kritik tesis ve bölgelerde denizden güvenliği sağlamalı, yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir" dedi.

"ACİL VE KRİTİK TEHDİTLER DİNAMİK VE SÜRATLİ ÇÖZÜMLERİ GEREKTİRİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Dron tehdidi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Son dönemde Bandırma ve İzmit bölgelerinde keşif ve istihbarat toplama maksatlı İHA’ları tespit edildi. Bandırma bölgesindeki İHA’nın geçtiğimiz günlerde tespit edildiği iddia edilse de bu durum tehdidin boyutunu değiştirmiyor. Sürekli ikaz ettiğimiz ve gündeme getirdiğimiz gibi çevre bölgelerimizde yaşanan hibrit savaşın asimetrik tehdit unsurları ile artık karşı karşıyayız. Savunma Sanayi Yönetimi başta olmak üzere milli güvenlik anlayışında bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Acil ve kritik tehditler dinamik ve süratli çözümleri gerektirir. Bekayı sağlayacak projeler öncelik almalıdır. Ortak eserimiz savunma sanayi siyasi reklam aracı olmamalıdır. Projelere ilişkin milletimizde beklenti yaratan popülist açıklamalar yapılmamalı, bilgilendirmeler gerçekçi olmalıdır.

Tedbirler ivedilikle alınmalı, zafiyet gösterilmemeli, caydırıcılık sağlanmalı; bu durumdan fayda sağlamaya çalışacak devlet veya devlet dışı oluşumlara fırsat verilmemelidir. Bandırma ve İzmit bölgelerinde, Deniz ve Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik üsler bulunuyor. Hangi ülkeden veya yurtiçinden gönderilme ihtimalinden bağımsız olarak, tüm kritik tesislerde kuvvet koruma tedbirleri azami seviyeye çıkarılmalıdır. Küçük İHA ve dronların ülke içinden fırlatılma ihtimali de göz önünde bulundurularak, kolluk kuvvetleri gerekli önlemleri almalıdır. Bu tehdit konusunda toplumsal farkındalık sağlanmalıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, kritik tesis ve bölgelerde denizden güvenliği sağlamalı, yabancı bayraklı gemi trafiğinin faaliyetleri yakından izlenmelidir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Türkiye
