Yalova'da içme suyuna deterjan karıştırdılar: 3 sanığa 5'er yıl ceza!

Olay, 29 Ocak 2025 tarihinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nde görevlilerin suda aşırı köpüklenme fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Önlem amacıyla kentin suyu kesilmiş, arıtma havuzundaki 15 bin litre su tahliye edilerek temizlik çalışması başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, kentin içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde (deterjan) atıldığı tespit edilmişti.

GÜVENLİK KAMERALARI MUHTARI ELE VERDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olay saatinde Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk’un aracının dere çevresinde olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında, tesisten daha önce işten çıkarılan eski çalışanlar Gökhan Karaman ve Selçuk Akbaba ile muhtar Tutuk gözaltına alındı.

Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: 5’ER YIL HAPİS

Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti; suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve halk sağlığı üzerinde oluşan tehlikenin ağırlığını dikkate alarak eski muhtar Yüksel Tutuk, Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman'ı 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkında "içilecek suları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan kurulan hüküm, çevre suçları ve kamu sağlığına yönelik saldırılar açısından dikkat çekici bir karar olarak kayıtlara geçti.