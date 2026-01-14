Yalova'da içme suyuna deterjan karıştırdılar: 3 sanığa 5'er yıl ceza!

Yayınlanma:
Yalova’da içme suyu arıtma tesisine deterjan atarak kentin suyunun kesilmesine ve halk sağlığının tehlikeye düşmesine neden olan sanıklar hakkında karar açıklandı. Aralarında görevinden uzaklaştırılan bir muhtarın da bulunduğu 3 sanık, 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Ocak 2025 tarihinde Yeşil Körfez Su Birliği Arıtma Tesisi’nde görevlilerin suda aşırı köpüklenme fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Önlem amacıyla kentin suyu kesilmiş, arıtma havuzundaki 15 bin litre su tahliye edilerek temizlik çalışması başlatılmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, kentin içme suyunu sağlayan Kurtköy Deresi’ne kimyasal madde (deterjan) atıldığı tespit edilmişti.

GÜVENLİK KAMERALARI MUHTARI ELE VERDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olay saatinde Kurtköy Muhtarı Yüksel Tutuk’un aracının dere çevresinde olduğunu belirledi. Soruşturma kapsamında, tesisten daha önce işten çıkarılan eski çalışanlar Gökhan Karaman ve Selçuk Akbaba ile muhtar Tutuk gözaltına alındı.

Yalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdiYalova'daki 48 gündür devam eden planlı su kesintileri sona erdi

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR: 5’ER YIL HAPİS

Yalova 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti; suçun işleniş şekli, sanıkların kastının yoğunluğu ve halk sağlığı üzerinde oluşan tehlikenin ağırlığını dikkate alarak eski muhtar Yüksel Tutuk, Selçuk Akbaba ve Gökhan Karaman'ı 5’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar hakkında "içilecek suları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek" suçundan kurulan hüküm, çevre suçları ve kamu sağlığına yönelik saldırılar açısından dikkat çekici bir karar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Türkiye
CHP'li il başkanı duyurdu: Amatör sporcuları bilgileri dışında AKP'ye üye yapmışlar
CHP'li il başkanı duyurdu: Amatör sporcuları bilgileri dışında AKP'ye üye yapmışlar
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Ayşe Arman kayınpederi Haldun Dormen'in son durumunu paylaştı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı
Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı