Yakalama kararı çıkmıştı: CİNER Grubu Londra'da açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Can Holding soruşturması kapsamında yurt dışında bulunan; Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'nin eski sahibi Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Son Dakika | Turgay Ciner hakkında yakalama kararı

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, Turgay Ciner'in sahibi olduğu ve CİNER Grubu Londra’da açıklama yaptı.

Açıklama, Ciner Grubu’nun en büyük operasyonunu bünyesinde bulunduran ve merkezi Londra'da bulunan WE Soda isimli şirketin internet sitesinden yayımlandı.

Son dakika | Can Holding soruşturmasında 12 gözaltı!

CİNER Grubu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“WE Soda, hissedarı (Turgay Ciner) ile Ciner Grubu bünyesindeki bazı şirketlerle ilgili olarak Türkiye'de devam eden hukuki soruşturmayı not eder.

WE Soda, soruşturma kapsamındaki hususlarda herhangi bir rol oynamamakta olup soruşturmaya katılmamız talep edilmemiştir. İşletmemiz, soruşturmaya dahil olan şirketlerden bağımsız olarak faaliyet göstermekte olup, Türkiye ve küresel operasyonlarımız hiçbir şekilde etkilenmemiştir.

WE Soda ve Ciner Grubu, en yüksek yönetim standartlarına uygun hareket eder. Ciner Grubu medya varlıklarının satış sözleşmesinin, Türkiye Rekabet Kurumu ve diğer ilgili Türk devlet düzenleyici kurumlarından izin alınması koşuluyla Aralık 2024'te imzalandığını hatırlatırız. Üç aylık düzenleyici incelemenin ardından satış, 20 Mart 2025 tarihinde ilgili Türk makamlarından izin alınarak 24 Nisan 2025 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem, o tarihte belgelendirildiği ve onaylandığı üzere, yürürlükteki yasal ve düzenleyici standartlara tam olarak uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ciner Grubu’nun, söz konusu medya varlıklarının satışı dışında alıcı grupla herhangi bir bağlantısı veya ticari ilişkisinin bulunmadığı da not edilmelidir.”