Yakalama kararı çıkarılan Merve Taşkın'dan ilk açıklama

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu belirlenen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kısa süre önce Türkiye'yi terk ettiğini açıklayan Taşkın, son olarak Bali'de olduğunu duyurmuştu.

Yakalama kararının ardından sessizliğini bozan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı

"TEK İSTEĞİNİZ MUTLU OLMAMAM VE HAPSE GİRMEM"

Bali'den fotoğraflarını paylaşan Taşkın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar inanır inanmazsınız bilmiyorum ama ben suçlu değilim. Ülkeme geri dönsem de gerçek bir adalet sistemi varsa hala, ifademi alıp yine serbest bırakmaları gerekiyor çünkü suçum yok. Yani bir problem yok.

Ben sadece Türkiye’de yoruldum. Sürekli suçsuz yere, düzenli olarak ifade vermek yorucu. Yıllardır zaten ifademi alıp serbest bırakıyorlar. Yıllardır zaten düzenli olarak mahkemelerim oluyor. Hala daha var. Bitmedi ve bitmiyor…