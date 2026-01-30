Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Merve Taşkın ve Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Yayınlanma:
Only Fans ile tanınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ve Macaristan Fahri Konsolosu Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın ve Kaya, son dönemde uyuşturucu operasyonları ile gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu operasyonları kapsamında isimleri geçen Fenomen Merve Taşkın ve İş İnsanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan, Kaya'nın firari durumda olduğunu belirtti.

Hakkında uyuşturucu kullanımı bulunan ve Macaristan Fahri Konsolosu olan Kaya'nın Dubai'de olduğu iddia edilmişti.

Only Fans isimli cinsel içerikli internet sitesindeki paylaşımları ile tanınan Merve Taşkın da kısa süre önce Türkiye'yi terk ettiğini açıklamıştı. Taşkın, son olarak Bali'de olduğunu duyurmuştu.

TAŞKIN'IN İSMİ GARİPOĞLU'NUN YALISINDA GEÇMİŞTİ

Taşkın'ın İş İnsanı ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde yer aldığı öne sürülmüştü. Garipoğlu'nun yalısında barmenlik yapan Atilla Aydın, savcılığa itirafta bulunmuş ve tek tek isim vermişti:

"Yerde rulo paralar (kokain kullanılması için), odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde kişilerin uyuşturucu madde kullandığını görüyorduk...

"Yerde rulo paralar (kokain kullanılması için), odalarda uyuşturucu kullanan kişiler, tuvalette musluk yanlarında kokain kalıntıları vardı. Evin her yerinde kişilerin uyuşturucu madde kullandığını görüyorduk...

Merve Taşkın, Burak Ateş, Şevval Şahin, Buse İskenderoğlu, Lerna Elmas, isimli işletmeciler, Defne Samyeli'nin kızları, Mert Ayaydın, Murat Han Günal, Cengiz Can Atasoy, Yusuf Tekin, Süreyya Arioba, Asil Mert Çadırcı, Burak Altındağ, Ege Mutaf, Şeyma Subaşı, İrem Aksaç, Sandıra Alazoğlu, Suranaz Şahin, Özge Ertöz, Eliz Sakuçoğlu, Mehmet Can Çelik.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

