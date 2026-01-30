İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı uyuşturucu operasyonları kapsamında isimleri geçen Fenomen Merve Taşkın ve İş İnsanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İktidar medyasından Yeni Şafak'ın muhabiri Burak Doğan, Kaya'nın firari durumda olduğunu belirtti.

Hakkında uyuşturucu kullanımı bulunan ve Macaristan Fahri Konsolosu olan Kaya'nın Dubai'de olduğu iddia edilmişti.

Only Fans isimli cinsel içerikli internet sitesindeki paylaşımları ile tanınan Merve Taşkın da kısa süre önce Türkiye'yi terk ettiğini açıklamıştı. Taşkın, son olarak Bali'de olduğunu duyurmuştu.

TAŞKIN'IN İSMİ GARİPOĞLU'NUN YALISINDA GEÇMİŞTİ

Taşkın'ın İş İnsanı ve Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu'nun yalısında düzenlenen uyuşturucu partilerinde yer aldığı öne sürülmüştü. Garipoğlu'nun yalısında barmenlik yapan Atilla Aydın, savcılığa itirafta bulunmuş ve tek tek isim vermişti:

