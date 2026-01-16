Dünyada milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşanıyor.

Twitter (X) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Kullanıcılar, hesaplarına erişemezken, platforma erişebilen kullanıcılar ise ana sayfa akışının yenilenmeme sorunuyla karşılaşıyor. Hem mobil uygulama hem de web ara yüzünde yaşanan bu kesinti, kısa sürede farklı bölgelerde hissedilmeye başlandı.

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre platformda geniş ölçekli bir problem yaşanıyor.

X kesintilerini anlık olarak takip eden Downdetector verileri (16 Ocak 2026- Saat: 18.35)

Grafiğe göre, dakikalar içerisinde dikey bir artış gösteren kullanıcı raporları, sorunun sadece bölgesel değil, dünya genelinde bir problem yaşandığını gösteriyor.

ŞİKAYETLERİN ÇOĞU "ERİŞİM SORUNU"NA İŞARET EDİYOR

Downdetector’ın sunduğu detaylı analizlere göre şikayetlerin büyük bir çoğunluğu doğrudan uygulamaya erişim sorununu işaret ediyor. Geri kalan şikayetler ise sunucu bağlantısı ve profil bilgilerinin yüklenememesi gibi teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor.

X kesintilerini anlık olarak takip eden Downdetector verileri (16 Ocak 2026- Saat: 18.35)

YETKİLİLERDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA YOK!

Henüz Elon Musk veya X şirketinin resmi kanallarından sorunun kaynağına dair açıklama yapılmadı. Daha önce de altyapı servislerinde yaşanan bir API uyuşmazlığı veya bulut sunucularındaki bir yapılandırma hatasına sebebiyle benzer kesintiler yaşanmıştı.

YENİ YILIN İKİNCİ KESİNTİSİ

X, son zamanlarda sık sık yaşanan erişim sorunuyla gündeme geliyor. Kesintilerin nedenine dair net bir açıklama yapılmazken, son olarak 13 Ocak 2026'da da X'te büyük çaplı bir kesinti yaşanmıştı.