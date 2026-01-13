Twitter (X) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!

Dünyada en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarından Twitter (X), erişim sorunu vermeye başladı. Kullanıcılar, uygulamaya girdiklerinde hata ile karşılaştı.

Milyonlarca kullanıcıya sahip X sosyal medya platformuna erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar, hesaplarına erişemezken, platforma erişebilen kullanıcılar ise ana sayfa akışının yenilenmediği ve "üst kullanım limitine ulaşıldı" mesajlarıyla karşılaşıyor.

Hem mobil uygulama hem de web arayüzünde yaşanan bu kesinti, kısa sürede farklı bölgelerde hissedilmeye başlandı.

TWİTTER (X) ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector verilerine göre platformda geniş ölçekli bir problem yaşanıyor. Grafiğe baktığımızda sorunun boyutunun gözler önüne serildiğini söylemek mümkün. Dakikalar içerisinde dikey bir artış gösteren kullanıcı raporları, sorunun sadece bölgesel değil, dünya genelinde bir problem yaşandığını kanıtlar nitelikte.

ekran-goruntusu-2026-01-13-174911.png

X'in (Twitter) son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler (13 Ocak 2026)

ŞİKAYETLERİN ÇOĞUNLUĞU UYGULAMAYA ERİŞİM SORUNUNU İŞARET EDİYOR

Downdetector’ın sunduğu detaylı analizlere göre şikayetlerin büyük bir çoğunluğu doğrudan uygulamaya erişim sorununu işaret ederken, geri kalan şikayetler ise sunucu bağlantısı ve profil bilgilerinin yüklenememesi gibi teknik aksaklıklardan kaynaklanıyor. Özellikle Türkiye, Amerika ve Avrupa genelindeki veri merkezlerinden gelen raporlar, erişim probleminin bölgesel olmadığını gösteriyor.

ekran-goruntusu-2026-01-13-175055-001.png
Downdetector’ın sunduğu detaylı analiz (13 Ocak 2026)

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA YOK!

Henüz Elon Musk veya X şirketinin resmi kanallarından sorunun kaynağına dair net bir açıklama yapılmadı. Daha önce de altyapı servislerinde yaşanan bir API uyuşmazlığı veya bulut sunucularındaki bir yapılandırma hatasına sebebiyle benzer kesintiler yaşanmıştı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sosyal medya platformu X’te yaşanan erişim sorunu global çapta. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Operasyon Merkezimiz süreci yakından takip ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

